Opel Corsa 100% elettrica arriverà nel 2020

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Opel ha annunciato che lancerà una versione 100% elettrica della Corsa nel 2020, un anno dopo il debutto sul mercato della nuova generazione della sua bestseller. La Corsa EV, che avrà tra le sue rivali la Renault Zoe - informa Automotive News Europe - riempirà il vuoto lasciato dall'Opel Ampera-e, che PSA, dopo l'acquisizione della Casa tedesca da General Motors lo scorso anno, ha annunciato di voler abbandonare.



Opel ha precisato che tutte le versioni della nuova Corsa saranno realizzate nel suo impianto di Saragozza, in Spagna. Con la nuova generazione, la piccola Opel abbandonerà la piattaforma General Motors per quella della PSA, sviluppata sia per motori elettrici e ibridi che per quelli tradizionali.



Quello di Saragozza sarà l'unico impianto dove verrà costruita la Corsa, bestseller della Casa tedesca con 231mila unità vendute lo scorso anno. (ANSA).