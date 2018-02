OKVw,Golf a metano in vendita allo stesso prezzo del benzina

ROMA - Nuova Golf a metano in vendita allo stesso prezzo del benzina. Per sottolineare l'impegno a favore della mobilità sostenibile Vw 'democratizza' i vantaggi dell'alimentazione a metano, ossia rispetto dell'ambiente e risparmio. La nuova Golf TGI, infatti, ora si può avere da 17.900 euro o da 149 euro/mese con la formula 'Progetto Valore' Volkswagen (PVV); lo stesso prezzo e la stessa rata della versione equipaggiata con il 1.0 TSI 110 CV a benzina. Durante i porte aperte che si terranno presso le concessionarie Volkswagen nei weekend 17-18 e 24-25 febbraio, i clienti potranno conoscere da vicino la nuova Golf TGI, negli allestimenti Trendline, Business, Highline ed Executive, anche con il cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Il 1.4 TGI da 110 CV e 200 Nm a doppia alimentazione benzina/metano le consente di passare da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e di raggiungere una velocità di 195 km/h. A queste prestazioni corrispondono un consumo medio di appena 3,6 kg/100 km ed emissioni di CO2 pari a soli 98 g/km. Notevoli sono i vantaggi economici dell'alimentazione a metano: esenzione dal pagamento della tassa di proprietà in molte regioni e dai blocchi del traffico in molte città. Inoltre, per fare un pieno di metano alla nuova Golf TGI bastano meno di 15 euro. Durante i porte aperte che si terranno presso le concessionarie Volkswagen nei weekend 17-18 e 24-25 febbraio, i clienti potranno anche approfittare dell'offerta che permette di avere la nuova Tiguan 1.6 TDI Sport a 249 euro/mese con la formula Progetto Valore Volkswagen.