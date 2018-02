Cullinan suv Rolls-Royce unico e prezioso come la supergemma

ROMA - Perfino Rolls-Royce, la celebre Casa britannica di vetture di lusso (ora parte del Gruppo Bmw) si è fatta 'contagiare' dalla febbre, ormai globale, per i suv e conferma - a tre anni dall'annuncio del programma per questo inedito modello - che l'auto di serie si chiamerà Cullinan, come dall'inizio era stato battezzato il progetto.



Un nome che vuole sottolineare la straordinarietà di questo prodotto - ha detto Torsten Mueller-Otvos, CEO di Rolls-Royce - "unico e prezioso come il celebre diamante, sinonimo di perfezione".



Collaudato nelle più severe condizioni e su percorsi inimmaginabili per una vettura di questa categoria, il nuovo suv Rolls-Royce si preannuncia come uno dei modelli più sofisticati e lussuosi al mondo, con un prezzo adeguato a queste caratteristiche. Come si conviene ad un prodotto che porta il nome del più grande diamante mai trovato al mondo, il Cullinan da 3106 carati che venne scoperto nelle montagne Magaliesberg in Sudafrica nel 1905.