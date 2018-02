Lancia reinterpreta con stile e personalità la Ypsilon

MILANO - Con la gamma 2018 la Lancia Ypsilon si reinventa, proponendo inediti dettagli di design, nuovi interni e colori alla moda. Seconda auto più venduta in Italia nel 2017 dopo la Fiat Panda, la stilosa fashion citycar viene proposta in tre originali varianti denominate Elefantino Blu, Gold e Platinum, ognuna con una personalità distinta. In passerella nelle concessionarie italiane dal prossimo weekend del 10-11 febbraio, l'auto sarà protagonista di un secondo ''porte aperte'' il 17-18 febbraio. Per il periodo di lancio è prevista una campagna promozionale con prezzi a partire da 9.500 euro, in caso di acquisto con finanziamento ''Menomille''. Ai clienti del gruppo FCA che permuteranno una vettura da rottamare, sarà inoltre offerto gratuitamente un pacchetto di accessori del valore di 500 euro.



La nuova gamma Ypsilon prevede un motore a benzina di 1,2 litri da 69 Cv, abbinato al cambio manuale, disponibile anche in versione Ecochic a doppia alimentazione benzina-GPL. C'è il bicilindrico 0.9 TwinAir da 80 Cv, Ecochic, benzina e metano, e un Diesel 1.3 diesel Multijet da 95 Cv dal basso impatto ambientale (95 g/km di C02). Al debutto anche il pacchetto di servizi connessi Mopar Connect, dedicati alla sicurezza e al controllo da remoto del veicolo.



La Ypsilon Elefantino Blu, la settima variante della storia del modello contraddistinta dal simbolo del pachiderma, è caratterizzata esternamente da un look ''total black'': il nero opaco è utilizzato per la griglia del radiatore, le maniglie, le coppe ruota e gli specchietti esterni. Gli interni sono inediti e sono rivestiti con un nuovo tessuto tecnico. Di serie offre climatizzatore manuale, sedile posteriore sdoppiato 50/50 e radio integrata con comandi al volante, connessione Bluetooth e presa USB.



La Ypsilon Gold punta a esaltare il benessere di guida e l'equilibrio dello stile, con un design elegante, sottolineato da colori naturali. Le finiture esterne sono in nero lucido, le maniglie delle portiere sono cromate, come il terminale di scarico, e sui cerchi ''Style'' da 15'' sfoggia ''Y'' argentate.



L'abitacolo presenta il tessuto Jacquard. A bordo il colore dominante è il nero, impreziosito da fili oro o blu. ''Ogni sedile - sottolineano dalla Lancia - è un pezzo unico, perché il posizionamento della trama è casuale. La fascia plancia e i pannelli porta sono rivestiti in nero lucido con effetto seta al tatto''. La dotazione include radio Uconnect con schermo a colori a sfioramento da 5'', volante e cuffia cambio in pelle, specchietti esterni elettrici e sensori di parcheggio posteriori. Infine, c'è la Platinum, versione al vertice della nuova gamma: spicca per la raffinatezza delle soluzioni. Si riconosce per i dettagli cromati sulla calandra, sull'inserto della griglia inferiore, sulle calotte degli specchietti retrovisori, sulle maniglie delle portiere e sulla modanatura laterale. Monta come standard cerchi in lega da 15''. L'abitacolo è rivestito in Alcantara. Il climatizzatore automatico è di serie. I vetri posteriori sono scuri, per un effetto privacy.



Per Antonella Bruno, responsabile del brand Lancia per l'area Emea, il segreto del successo di questo modello è nei dettagli.



''Per Ypsilon - ha sottolineato nel presentarne le proposte 2018 a Milano - il dettaglio conta tantissimo, perché chi la compra vuole esprimere la propria personalità. Elegante, sofisticata, giovanile, cool e sexy sono i termini associati alla vettura da chi la guida. E' una citycar di carattere, attenta allo stile e fuori dagli schemi. Dopo 2,9 milioni di esemplari venduti possiamo dire che il suo segreto è essere coerente ma mai chiusa su se stessa. Si evolve attraverso un continuo lavoro del nostro Centro Stile. Proprio lo stile è la principale motivazione d'acquisto''. Un'attrazione sentita in maniera particolarmente forte dalle donne che rappresentano il 68% delle sue acquirenti.