A salone di Ginevra anteprima mondiale per nuova Skoda Fabia

ROMA - Anteprima mondiale al salone di Ginevra per la nuova Fabia, che arriverà sul mercato nel secondo semestre dell'anno. Nuova nel design esterno, grazie anche ai gruppi ottici con tecnologia Full Led, Fabia si presenta con un'offerta di cerchi ampliata e una strumentazione di bordo di nuova concezione. Per quanto riguarda i motori, nuova Fabia sarà equipaggiata con quattro motori benzina tanto brillanti quanto efficienti, ciascuno con tre cilindri e cilindrata di 1 litro. I motori MPI, disponibili nelle versioni 60 CV e 75 CV, sono dotati di iniezione indiretta di carburante. Per i due propulsori TSI la potenza passa a 95 CV e 110 CV grazie all'innovativa tecnologia con sovralimentazione turbo e iniezione diretta di benzina. A richiesta, il più potente dei quattro motori può essere abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti. Ampliata anche l'offerta dei sistemi di assistenza alla guida con una serie di dispositivi utili ad aiutare il conducente: tra questi il sistema Blind Spot Detect che segnala i veicoli che si trovano nel cosiddetto angolo cieco o che si avvicinano rapidamente da dietro; il Rear Traffic Alert che sorveglia ciò che accade dietro la vettura e il sistema di regolazione automatica delle luci abbaglianti Auto Light Assistant, che passa automaticamente alle luci anabbaglianti non appena rileva la presenza di veicoli che precedono o che provengono in senso contrario.



Il sistema di infotainment Swing disporrà di un display da 6,5 pollici, in abbinamento al sistema di navigazione Amundsen, che prevede informazioni sul Traffico Online in tempo reale.



Possibile l'integrazione del proprio smartphone grazie ad Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink e SmartGate.