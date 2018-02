Nissan 370Zki, ora la roadster sportiva è capace di sciare

ROMA - Nissan non smette di stupire, e lo fa questa volta svelando al Chicago Auto Show una roadster 370Z modificata per correre sulla neve senza le tradizionali ruote, ma facendo ricorso a speciali cingoli posteriori e una coppia di sci all'avantreno. Ribattezzata 370Zki - ma si pronuncia 370 Ski - l'auto conserva il motore da 332 cavalli ed è in grado di affrontare piste da sci e perfino percorsi innevati fuoripista grazie alla super-trattività dei cingoli posteriori Dominator della American Track Truck. Per fare spazio a questo innovativo sistema di propulsione è stato necessario rimuovere interamente la meccanica originale della vettura e progettare un kit di rialzo su misura per sollevare la 370Z di circa 7,5 cm rispetto all'altezza standard.



Anche le molle delle sospensioni anteriori hanno richiesto attacchi specifici, mentre per montare i cingoli sui mozzi delle ruote sono stati prodotti appositi distanziali da 7,5 cm. I freni originali sono conservati ma con i tubi ricollocati per non interferire con i nuovi elementi, e lo scarico ha subito alcune modifiche per poter essere installato sotto la vettura.



Anche i passaruota posteriori sono stati ridisegnati per lasciare spazio a sufficienza ai cingoli che hanno una lunghezza complessiva di 1,2 metri.



Anteriormente, le sospensioni della Nissan 370Z sono state adeguate al nuovo assetto rialzato e, grazie ad elementi specifici, è stato possibile modulare l'escursione e la rotazione degli sci anteriori - sempre forniti da American Track Truck - che sono agganciati ai mozzi ruota originali con appositi distanziali. Il motore e la trasmissione sono stati montati in una posizione diversa e muniti di una piastra di protezione per evitare danni durante le corse sulla neve. Decisamente più semplice il restyling estetico con una una livrea specifica creata da Image Graphics che comprende la verniciatura in giallo dei fari per richiamare l'abbigliamento degli sciatori.



''Con Nissan 370Zki rinnoviamo la recente tradizione di presentare concept di veicoli invernali al Chicago Auto Show - ha dichiarato Michael Bunce, vice president, product planning di Nissan North America - e vista la storica carriera delle Nissan Z nel motorsport, ci è venuto spontaneo pensare a Nissan 370Zki.



Prima di debuttare qui, a Chicago, abbiamo messo alla prova 370Zki sulle montagne del Wyoming e ne è venuta fuori tutta la sua eredità sportiva''.