Grazie a Dangel la Peugeot mette le 4x4 al Traveller

ROMA - I francesi della Dangel, specializzati nella trasformazione di veicoli da due ruote motrici a trazione integrale e nella loro produzione, hanno realizzato una versione a 4x4 del Peugeot Traveller. Commercializzato dalla rete ufficiale della Casa del Leone, è disponibile nelle tre varianti di lunghezza in cui normalmente viene assemblato il multispazio transalpino: Compact di 4,61 metri, Standard di 4,96 m e Long di 5,31 m. ''Lo schema Dangel - chiariscono da Peugeot - prevede un albero longitudinale che trasmette la motricità al ponte posteriore con differenziale tramite un giunto viscoso. Il tutto sovrainteso da un controllo elettronico della trazione e con l'aggiunta di piastre di protezione del gruppo motore/cambio. Il sistema è un vero e proprio '4x4 on demand', comandato da un selettore''.



Proposto con motore a gasolio BlueHDI da 150 Cv, il Traveller 4x4 by Dangel è indirizzato a soddisfare le necessità di trasporto sia delle aziende sia dei privati ed è offerto con Traction Control e con Traction Control Plus. Il primo, prevede che il guidatore possa selezionare con due modalità di guida: trazione anteriore ''Eco'' e ''Auto 4WD''. Quest'ultima prevede il passaggio in automatico dalle due ruote motrici all'integrale, solo in caso di perdita di aderenza delle ruote davanti. La Traction Control Plus aggiunge una terza funzione, denominata ''Block'', che permette di bloccare il differenziale posteriore e mantenere sempre inserita la trazione integrale.



Peugeot Traveller 4x4 by Dangel è disponibile in Italia negli allestimenti Business ed Active per la variante Traction Control e Business, Active e Allure per la Traction Control Plus. I prezzi partono dai 40.450 euro del Business in versione corta Compact. Per il Plus sono richiesti 2.000 euro in più.