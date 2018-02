Nuova generazione Mercedes Sprinter nel 2019 anche elettrico

ROMA - L'area portuale di Duisburg in Germania è un esempio di globalizzazione e logistica moderna ai massimi livelli, ed è stato dunque il palcoscenico ideale per la presentazione della nuova generazione di Sprinter, il van di Mercedes che debutterà a giugno con caratteristiche esclusive in questo segmento come i servizi in rete Pro Connect e il sistema multimediale MBUX, appena lanciato su Classe A, che rappresentano la prima soluzione di sistema a 360 gradi per la gestione delle flotte aziendali.



Introdotto sul mercato nel 1995, lo Sprinter ha dato il nome ad un'intera classe di veicoli, grazie alle sue qualità e questa terza generazione - ancora più versatile e connessa - diventa uno strumento di lavoro ideale nel sistema (sempre più 'teso') della logistica e delle consegne dell'ultimo miglio.



Il collegamento ampliato ad Internet e i nuovi servizi in rete di Mercedes Pro Connect e il sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience) sono infatti la base perfetta per rispondere alle esigenze di trasporto più diversificate.



Dalla complessa gestione di grandi flotte fino ai parchi veicoli di piccole aziende, Mercedes Pro connect collega il gestore ai veicoli e agli autisti della propria flotta. In questo modo è possibile gestire gli ordini on-line e richiamare in tempo reale informazioni sui veicoli quali posizione, livello carburante ed intervalli di manutenzione.



In occasione del lancio di Mercedes Pro Connect, disponibile nelle dotazioni di serie, vengono introdotti otto pacchetti con servizi centralizzati basati su flotta, veicolo, autista e posizione. Tra i principali servizi figurano, ad esempio, 'stato del veicolo', 'logistica del veicolo', 'gestione manutenzione e incidenti' ed un 'registro di viaggio digitale'. Sprinter sarà proposto a partire da 23.344 euro per i furgoni e 20.360 euro per i telai nelle varianti Furgone, Tourer, Cassonato, Autotelaio, autobus o testata motrice.



Il cliente potrà scegliere fra tre tipologie di trazione (anteriore, posteriore o integrale) e in un lungo elenco di configurazioni della cabina, lunghezze della sovrastruttura, tonnellaggio, altezze del vano di carico e dettagli d'equipaggiamento per un totale di oltre 1.700 differenti versioni. Nel 2019 arriverà anche la variante elettrica di Sprinter con lo stesso motore da 84 kw del Vito EV. La modularità spinta è la chiave di volta del nuovo concept di Sprinter e consente di rispondere alle esigenze più disparate, in funzione degli specifici settori d'impiego e dei differenti segmenti di clientela. La capacità di carico massima misura 17 metri cubi, il tonnellaggio raggiunge 5,5 tonnellate.



In particolare nella nuova variante a trazione anteriore il carico utile aumenta di circa 50 kg rispetto alla trazione posteriore. Il bordo di piano più basso di 80 mm rende molto più agevoli le operazioni di carico e scarico, in caso d'impiego professionale dei veicoli, o la salita e la discesa in caso degli allestmenti autocaravan.



Tra gli highlight tecnici di Sprinter figurano due cambi di nuovo sviluppo per la trazione anteriore. Una novità nel segmento dei van è rappresentata dall'adozione di un cambio automatico con convertitore di coppia a 9 marce. I rapporti di trasmissione sono stati configurati in modo da ottenere l'equilibrio migliore possibile tra contenimento dei consumi e massima agilità del veicolo.



Rivisto il posto di guida in cabina ancora più funzionale ed adeguato alle esigenze di lavoro. I sedili dalla conformazione ergonomica, la funzione di avviamento senza chiave ed il climatizzatore ottimizzato garantiscono un confort di bordo di livello automobilistico. Il design riservato alle soluzioni portaoggetti variabile consente di mantenere l'abitacolo sempre in ordine.



Anche sul fronte delle dotazioni nuovo Sprinter fissa inediti standard nel segmento. Tra i sistemi disponibili figurano, ad esempio, la telecamera per la retromarcia autopulente con visualizzazione nello specchietto retrovisore interno, un moderno pacchetto per il parcheggio con visuale a 360 gradi e un sensore pioggia con sistema Wet Wiper integrato.