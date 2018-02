Per lavorare con grinta Mercedes Vito indossa abito sportivo

ROMA - Dopo Ford e Volkswagen anche Mercedes-Benz cavalca la moda dei veicoli commerciali dal look sportivo, proponendo la nuova versione Sport Line del Vito. Assetto ribassato, cerchi da 18'' o a richiesta da 19'', una striscia nera sulla carrozzeria che dal cofano corre sul tetto sino alla coda e due sulle parti inferiori delle fiancate, questa proposta ha una grinta estetica marcata. Disponibile sia per i modelli a due ruote motrici sia per i 4x4, l'allestimento prevede anche le minigonne laterali e i paraurti in tinta con la carrozzeria. Mancorrenti sul tetto, specchietti retrovisori, maniglie e guide delle porte scorrevoli riprendono il nero delle strisce. Altri tocchi specifici sono la griglia del radiatore cromata e i finestrini posteriori scuri.



La ricca dotazione di serie, che può essere integrata a pagamento con un tetto in cristallo di tipo panoramico, prevede i rivestimenti in ''ecopelle'' nera per i sedili. Pelle vera, invece, è quella utilizzata per ricoprire la corona del volante e il pomello del cambio. Le finiture di numerosi dettagli interni sono simil cromate. Per il tipo di veicolo, i tappetini in velluto rappresentano, poi, un ulteriore elemento distintivo in fatto di stile. ''Il Vito Sport Line combina numerosi elementi sportivi con un equipaggiamento arricchito, per offrire una proposta dinamica e attraente'', sottolinea Klaus Maier, responsabile vendite e marketing di Mercedes-Benz Vans. In vendita sui principali mercati europei a partire da febbraio, questo allestimento è previsto per le varianti passeggeri, furgone e combinata per il trasporto di persone e merci, nelle varianti da 2,8 t, 3,05 t e 3,1 t.