Solo via web arriva X2 Rebel Edition, la trasgressione Bmw

ROMA - Per l'ultima generazione del crossover X2 Bmw Italia rivoluziona le tradizionali modalità di lancio commerciale di un nuovo modello e lo fa proponendo on line una serie speciale di 5 esemplari personalizzati con la collaborazione di Pietro Sedda, uno dei più celebri tatuatori a livello mondiale. Denominata X2 Rebel Edition, questa variante del crossover di Bmw potrà essere ordinata esclusivamente via internet (http://x2rebel.bmw.it/) tra l'8 e 12 febbraio mediante l'acquisto di un voucher. L'acquisto andrà poi finalizzato presso la concessionaria Bmw di fiducia. Riconoscibile per un particolare trattamento del montante posteriore sinistro che verrà 'tatuato' singolarmente da Sedda ispirandosi a 5 forme di ribellione contemporanea, X2 Rebel potrà esprimere alla perfezione - nelle intenzioni di Bmw Italia - l'animo ribelle del suo acquirente, anche attraverso la personalizzazione degli interni. Infatti Pietro Sedda renderà unici i braccioli con un disegno scelto e pensato assieme a chi sceglierà di acquistare l'auto.



La personalizzazione del montante sinistro prevede invece i disegni che Sedda ha realizzato per Bmw Italia sulla base di cinque 'definizioni' della ribellione che meglio descrive il proprietario di ognuna delle X2 Rebel Edition: 'Oggi tutti si nascondono dietro a un'emoticon, ribellati aglistatus effimeri'; 'Oggi le mode ti dicono chi devi essere. Ribellati allemode artificiali'; 'Oggi tutti hanno bisogno di approvazione.



Ribellati ailike facili'; 'Oggi le informazioni sono ovunque.



Ribellati aimedia delle fake news'; 'Oggi il tempo è sempre meno. Ribellati altempo sprecato'. I cinque esemplari unici derivano dalla X2 con il nuovo allestimento MSportX con meccanica xDrive 25d e sono completati con la massimaconnettività e con tutti i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, In dettaglio le X2 Rebel Edition propongono l'AudioPack (che comprende gli altoparlanti Harman Kardon, la radio digitale DAB e Apple car play), il Comfort Pack (con Comfort access, regolazione elettrica sedili anteriori con funzione memory e riscaldamento sedili anteriori), il ConnectivityPack (che prevede il Bmw Head Up display, il Real Time Traffic Information, il Bmw Concierge service, il sistema antifurto con telecomando, il sistema Multimediale Pro da8,8 touch con Navi, multimedia, telefonia e ConnectedDrive, l'interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese, il Wireless Charging e l' Hotspot WiFi). Compreso nel prezzo anche il Business Plus Pack (con specchietti retrovisori autoanabbaglianti e ripiegabili elettricamente, i sensori di parcheggio PDC anteriori e posteriori con funzionalità Parking Assistant, la telecamera posteriore con linee guida di manovra e il supporto lombare).



L'allestimento MSportX comprende inoltre le finiture esterne in FrozenGrey, il kit aerodinamico MSportX, i sedili anteriori sportivi, il volante MSport, lo spoiler posteriore MSport, la Shadow Line esterna Bmw Individual Black HighGloss, i vetri posteriori oscurati, le sospensioni con assetto sportivo e lo sterzo MSport, i cerchi in lega da20 a doppie razze, con pneumatici 225/40R20 Runflat, i fari Bi-Led con Cornering Lights e fendinebbia a Led. Internamente fanno parte dell'allestimento MSportX il rivestimento Micro Hexagon in stoffa e Alcantara Anthracite con cuciture a contrasto Yellow, le modanature interne in alluminio Hexagon Anthracite e profilo in fibra ottica a Led integrato (6 colori selezionabili), il rivestimento interno del padiglione in colore antracite. Tutte contraddistinte dalla inedita colorazione Galvanic Gold, le X2 Rebel Edition hanno un prezzo di 60mila euro.