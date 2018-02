Nuova Classe A, l'innovazione Mercedes alla portata di molti

AMSTERDAM - Compatta ma più comoda e 'importante' sulla strada, Accessibile a molti (quando arriverà a maggio il prezzo non dovrebbe scostarsi di molto dall'attuale) ma più ricca e tecnologica di mai, la nuova Mercedes Classe A "ridefinisce il lusso in chiave moderna tra le compatte - ha detto questa sera ad Amsterdam Dieter Zetsche presidente e CEO di Daimler - e rivoluziona il design interno e l'interazione tra guidatore e vettura". Tra le peculiarità high tech di questa compatta rientra infatti il sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) che fornisce, assieme ad una serie di funzioni tipiche delle vetture di classe superiore, una nuova esperienza di guida e di utilizzo della vettura. Classe A è, tra l'altro, in grado di parlare con il guidatore e gestire con comandi vocali molte delle abituali funzioni. Inoltre può viaggiare con guida parzialmente autonoma e, a richiesta, può essere equipaggiata con fari Multibeam Led appannaggio della ben più costosa Classe S. Con Classe A debutteranno nuovi ed efficienti motori a benzina - nella versione A 200 il 4 cilindri 1.4 M282 da 163 Cv e nella A 250 il 2.0 M260 224 Cv - e a gasolio, con la A 180d con cambio a doppia frizione 7G-DCT e il super-efficiente 1.5 OM608 da 116 Cv omologato con un consumo combinato di 4,l litri/100 km ed emissioni di CO2 pari a 108g/km.



Tra le innovazioni del motore M282 1,.4vi sono l'esclusione dei cilindri (inizialmente in combinazione con il cambio 7G-DCT) e la forma a delta della testata cilindri. Nel motore a benzina M260 2.0 una delle novità è rappresentata dal Camtronic per l'albero a camme di aspirazione e dalla presenza - come nell'1.4 - del filtro antiparticolato di serie. Altrettanto innovativo è il diesel a quattro cilindri OM 608 che dispone di un sistema di depurazione dei gas di scarico con tecnologia AdBlue montato in prossimità del motore e un turbocompressore con tempo di risposta ottimizzato e raffreddamento dell'aria di sovralimentazione ad acqua. Nuova Classe A è dotata dei sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, che assistono attivamente il guidatore, con il più alto livello di sicurezza attiva più alto del segmento (alcune funzioni sono state riprese dalla Classe S). Presupposto di questa unicità è la capacità di sapere cosa succede nelle immediate vicinanze dell'auto, con sistemi perfezionati basati su telecamere e radar monitorano la strada fino a 500 metri di distanza. Per le funzioni di assistenza, Classe A ricorre anche ai dati cartografici e di navigazione. Il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic può assistere il guidatore in molteplici situazioni sulla base dei dati di navigazione e modificare la velocità in prossimità di curve, incroci o rotatorie. A queste funzioni si aggiungono il sistema di assistenza attiva nella frenata di emergenza e il sistema di assistenza attiva al cambio di corsia, molto intuitivo.



La nuova Classe A è dotata, di serie, di un sistema di assistenza alla frenata attivo ampliato. A seconda delle situazioni può contribuire a diminuire la gravità di un impatto con veicoli che precedono più lenti, in fase di frenata o fermi oltre che con pedoni e ciclisti in attraversamento e può addirittura contribuire a evitare tamponamenti.



Inoltre il Pre-Safe Plus, che fa parte del pacchetto sistemi di assistenza alla guida, può rilevare il pericolo di un impatto posteriore. Se il pericolo di collisione persiste, prima dell'impatto il sistema può bloccare la vettura ferma, riducendo la spinta in avanti causata dall'urto e, di conseguenza, diminuendo il rischio per gli occupanti di riportare lesioni.