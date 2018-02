Al via le vendite in Italia del Ford Ranger Black Edition

ROMA - A pochi mesi dalla passerella al Salone di Francoforte 2017, la nuova serie speciale Black Edition del pick-up Ford Ranger arriva sul mercato italiano.



Caratterizzato da una colorazione nera e da una dotazione particolarmente ricca, questa variante del veicolo da lavoro dell'Ovale Blu viene proposta nel nostro Paese esclusivamente con carrozzeria a quattro porte Double Cab. Uno solo anche il motore ordinabile: si tratta di un turbodiesel di 3,2 litri da 200 Cv abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico di tipo PowerShift.



Protagonista di una particolare avventura ripresa con alcune telecamere nei ghiacci del Nord Europa, ambientata presso le Isole Svalbard durante la notte polare, che sarà proposta nel docufilm "100 Oays of Oark", il Black Edition è stato sviluppato partendo dall'allestimento Limited. Riconoscibile per le tonalità della carrozzeria in tinta "absolute black" e per i numerosi dettagli esterni in colore nero, per esempio per la griglia anteriore, i cerchi in lega e le barre sportive, questa versione prevede nell'equipaggiamento il navigatore satellitare, il sistema multimediale Sync3 con schermo da 8", il climatizzatore bizona, i rivestimenti in pelle, gli specchietti ripiegabili elettricamente, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la retro camera, particolarmente utile per manovre e retromarce.