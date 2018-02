Anche Skoda si prepara a lanciare un urban crossover

ROMA - Anche Skoda si appresta ad allargare la propria gamma di suv. Lo farà con un inedito urban crossover che verrà anticipato al prossimo Salone di Ginevra con il concept Vision X. Il modello compatto che deriverà da questo veicolo di studio si collocherà a fianco di Kodiaq e Karoq ed è l'interpretazione Skoda delle esigenze dei clienti che guardano ad un urban crossover e che permetterà dunque al costruttore boemo di espandere ulteriormente la propria gamma verso nuovi clienti. Un programma coerente con la Strategia 2025 di Skoda che vede proprio nel segmento suv il maggior potenziale di crescita per il brand. Entro il 2025 verranno introdotti sul mercato anche modelli ibridi plug-in e con trazione puramente elettrica. Per quella data, circa un quarto delle consegne a livello mondiale sarà rappresentato da modelli con motorizzazione elettrica o elettrificata.



Vision X - si legge nella nota - si propone come compagno ideale per chi vive la città in modo dinamico. Linee precise e superfici tese caratterizzano il design esterno, mentre la particolare verniciatura FlexGreen dona dinamicità all'insieme, grazie anche al tetto in colore di contrasto Grigio Antracite.



Il trattamento dei paraurti, le minigonne, il tetto apribile panoramico e i cerchi da 20 pollici contribuiscono a creare un'immagine di forza. Anche gli interni del nuovo Skoda propongono un linguaggio stilistico inedito, in cui la plancia ampia e disegnata ergonomicamente è dominata dal grande display a colori, montato in posizione libera. Lo schermo funge da accesso, immediato e intuitivo, verso tutti i sistemi di infotainment e connettività presenti a bordo. Un dettaglio personalizza ulteriormente l'abitacolo di Vision X: elementi in vero cristallo, tipici della tradizione boema, sono illuminabili con un sistema a Led per creare un'atmosfera suggestiva all'interno della vettura.