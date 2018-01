Jaguar, I-Pace testata in centro prove svedese a -40 °C

ROMA - Si ricarica velocemente in meno di 45 minuti, resiste bene alle temperature polari e mantiene alte le prestazioni del sistema AWD anche a -40 °C. Testata in condizioni estreme al centro prove Jaguar Land Rover di Arjeplog, in Svezia, l'elettrica I-Pace se l'è cavata decisamente bene. A provarla Tony Westerlund, un potenziale cliente svedese, invitato dagli ingegneri Jaguar in Scandinavia per verificare le prestazioni possibili della vettura elettrica anche nelle condizioni più estreme.



Con temperature rigide o estremamente calde, il pre-condizionamento della vettura assicura il massimo del comfort e del benessere a bordo. L'impostazione dei tempi di ricarica e dei programmi di pre-condizionamento preferiti potrà essere effettuata sia a bordo, attraverso il sistema InControl, che in remoto attraverso il proprio smartphone. In entrambi i casi questa operazione risulterà semplice come impostare un allarme. La Jaguar I-Pace sarà presentata in diretta mondiale il prossimo 1 marzo e il 6 marzo, sarà presente in anteprima al Ginevra Motor Show. L'auto sarà ordinabile online proprio a partire dal giorno dell'anteprima mondiale.