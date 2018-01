Ecco la fisionomia della inedita compatta Mercedes Classe A

ROMA - Appuntamento ad Amsterdam il prossimo venerdì 2 febbraio per il reveal in prima mondiale della nuova generazione della Mercedes Classe A che verrà prese tata ufficialmente al pubblico in marzo al Salone di Ginevra. La 'compatta' della Stella a Tre Punte - di cui la Casa tedesca ha rilasciato una prima immagine definitiva del frontale - sarà più grande dell'attuale, raggiungendo 12 cm in più di lunghezza, 3 cm in più nel passo (a tutto vantaggio dello spazio per i passeggeri posteriori) e 1,6 cm in più nella larghezza. La Classe A sfrutterà i vantaggi offerti da una nuova piattaforma derivata dalla MFA (Modular Front Architecture) già utilizzata per le auto compatte Mercedes. L'auto sarà dunque più comoda per i passeggeri, oltre che più pratica e spaziosa per il trasporto dei bagagli, grazie alla nuova soluzione del divanetto ribaltabile secondo lo schema 40/20/40 e ad un volume utile che parte da 380 litri. Al debutto, nelle Classe A con motorizzazioni meno potenti, un retrotreno con ruote interconnesse mediante assale a torsione, al posto del più sofisticato schema a ruote indipendenti che sarà riservato alle Classe A 'alto di gamma'.



Ci saranno pneumatici fino a 19 pollici di diametro e ammortizzatori adattivi (a richiesta) e regolabili sui due settaggi Comfort e Sport.Tutte le Classe A saranno a trazione anteriore, con la soluzione 4Matic a richiesta per le versioni più potenti e di serie sulle varianti AMG. La gamma motori proporrà unità a benzina 1.2, 1.4, 1.6 e 2.0 tutte con sovralimentazione e start&stop. Due soli i motori a gasolio, 1.5 e 2.0, entrambi turbo. Nelle varianti più potenti, e nelle AMG, dovrebbe debuttare anche il sistema Mild Hybrid 48 Volt, che precederà l'offerta delle Classe A Ibride prevista dopo alcuni mesi.