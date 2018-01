Arriverà a fine anno T-Cross inedito crossover di Volkswagen

ROMA - Collaudi alle temperature più basse del Nord Europa per il nuovo mini-suv T-Cross del brand Volkswagen che si inserirà al di sotto della attuale T-Roc per competere con i modelli di maggiore successo nel segmento B-Suv, come Renault Captur, Peugeot 2008, Nissan Juke e Fiat 500X. Questa auto - definita da molti come la variante crossover della Polo - è in effetti realizzata sulla stessa piattaforma MQB A0 già scelta come base per l'ultima generazione della Polo, ma anche della Seat Ibizia e per il suv Seat Arona, modello quest'ultimo con cui condividerà probabilmente molti altri elementi meccanici e costruttivi. Con l'arrivo sul mercato di T-Cross, che è previsto verso la fine dell'anno, la Casa di Wolfsburg definirà con più chiarezza il posizionamento dei suoi modelli nell'ultra-competitivo mercato dei suv, con la T-Roc - proposta anche con motorizzazioni di elevata potenza - a sfidare non solo i modelli in diretta competizione, come Nissan Qashqai, Peugeot 3008 e Renault Kadjar, ma anche i C-suv di fascia premium come le varie Mini Countryman, Bmw X1 e Mercedes GLA.