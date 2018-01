Opel, a un anno dal lancio Insignia arriva a 100mila ordini

ROMA - A meno di un anno dall'inizio delle vendite, Opel Insignia rompe il muro dei 100.000 ordini in Europa. Prodotta nello stabilimento di Rüsselsheim in Germania, la nuova ammiraglia è disponibile nelle versioni berlina Grand Sport, station wagon denominata Sports Tourer e Country Tourer con trazione integrale, con allestimenti che vanno dalla versione di ingresso advance alla top di gamma exclusive. Al vertice della gamma di nuova Insignia si trova la dinamica GSi, una vera e propria sportiva. Nuova Insignia ha a disposizione una gamma completa di propulsori turbo, quattro cilindri, diesel e benzina, di cilindrata da 1.5 a 2.0 litri, abbinati al cambio manuale a sei velocità o al cambio automatico a sei oppure otto rapporti. I motori diesel e benzina più potenti sono offerti anche con l'innovativa trazione integrale con torque vectoring. Su questo modello sono disponibili una serie di tecnologie d'avanguardia come il cruise control attivo (che adatta automaticamente la velocità per mantenere la distanza impostata dal veicolo che precede), i fari anteriori IntelliLux LED matrix (che si adattano automaticamente a qualsiasi condizione di traffico senza abbagliare gli altri guidatori) e i sedili ergonomici.



Nuova Insignia si caratterizza inoltre per un costo di proprietà inferiore rispetto ai concorrenti dei segmenti di volume e premium. Nove Insignia su dieci sono state finora ordinate con il sistema di infotainment top di gamma Navi 900 IntelliLink. Questo sistema con navigatore integrato ha uno schermo touch a colori da otto pollici. Inoltre è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e porta a bordo della vettura il mondo degli smartphone. Con OnStar è possibile collegare il proprio cellulare anche all'hotspot Wi-Fi 4G/LTE1 della vettura, per esempio per ascoltare un perfetto streaming audio.