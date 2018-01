Hyundai, svelate primissime immagini di nuova Santa Fe

ROMA - Hyundai rivela le primissime anticipazioni della nuova generazione Santa Fe, che verrà svelata in anteprima a febbraio, in vista del debutto ufficiale al prossimo Salone di Ginevra. La quarta generazione Santa Fe offre un pacchetto completo dei sistemi di sicurezza attiva firmati Hyundai Smart Sense tra cui l'innovativo sistema di avviso che rileva la presenza di persone sul divano posteriore alla chiusura del veicolo.



Su nuova Santa Fe, inoltre, il sistema di rilevamento possibili urti posteriori - Rear Cross-Traffic Collision Warning - viene potenziato dalla frenata automatica: per evitare quindi ogni rischio di collisione durante una manovra in retromarcia in condizioni di scarsa visibilità, il sistema non solo avvisa il guidatore, ma applica la frenata in modalità automatica laddove necessario.