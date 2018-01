DS3 ancora più trendy con la serie limitata Black Lezard

ROMA - La gamma di DS 3 si amplia con l'arrivo della serie limitata Black Lezard, dal look unico, elegante e moderno, ispirato agli ultimi trend in voga nel mondo della moda e della pelletteria.



Esternamente DS 3 Black Lezard propone in esclusiva il rivestimento del tetto e dello spoiler posteriore realizzato con un inedito adesivo nero satinato caratterizzato da un particolare effetto che, a contatto con la luce, ricrea l'effetto della pelle di un pitone. Il resto della carrozzeria, compresi parabrezza e montanti delle portiere, è in tinta nero perla.



L'adesivo 'effetto pitonato' è composto da otto elementi applicati presso il laboratorio di personalizzazione di DS da due specialisti, con un procedimento che richiede due ore di lavoro. Altri elementi di caratterizzazione sono i cerchi in lega Aphrodite da 17'' (per un tocco di stile e sportività) e le eleganti calotte dei retrovisori esterni bi-colore (nero lucido e cromato). Nell'abitacolo - dove i rivestimenti sono in tessuto Grand Rayados nero basalto - la plancia Black Style conferisce una sensazione di benessere e qualità, mentre la moquette spessa dei tappetini ed il climatizzatore automatico con filtro antipolline contribuiscono al comfort di viaggio di passeggeri e guidatore.



Nella dotazione di DS 3 Black Lezard sono compresi schermo multifunzionale Touch Pad da 7'', Pack Auto (accensione automatica dei fari, tergicristalli automatici, retrovisori riscaldabili e ripiegabili elettricamente), DS Connect Box che consente la chiamata di emergenza automatica e l'assistenza geolocalizzata per la manutenzione in remoto.



Per accompagnare questa edizione limitata sul mercato, un artigiano francese ha disegnato un'esclusiva pochette porta documenti in pelle lavorata, ispirata alla personalizzazione che caratterizza la DS 3 Black Lezard e contenuta all'interno di un'elegante box nero firmato DS Automobiles. DS 3 Black Lezard è proposta con tre motorizzazioni benzina (PureTech 110, PureTech 110 Automatica, PureTech 130 S&S) e il diesel BlueHDi 100 S&S.