Yamaha punta sulle golf car, a giugno arriva l'UMX

ROMA - Yamaha punta sul settore degli utility vehicle e in particolare sulle golf car. L'ultima novità si chiama UMX, la piccola disponibile da giugno nelle versioni da 400 cc a benzina e da 5,0 kW elettrica ed equipaggiata per il trasporto di due persone e del loro carico. Il design robusto consente di guidare l'UMX su strada e su terreni fuoristrada non estremi mentre le sospensioni intelligenti e i due sedili separati assicurano il comfort e la sicurezza della guida. Dotato di un ampio pianale di carico posteriore in alluminio che misura 104,6 cm di lunghezza, 116,6 di larghezza e 30,2 cm di profondità, nonché di un pratico vano portaoggetti anteriore, l'UMX consente di eseguire il lavoro in modo più efficiente. La sponda posteriore one-touch permette l'accesso immediato agli utensili, alle apparecchiature o ai materiali di consumo mentre sul davanti la capacità utile è di 29 litri. L'UMX è dotato di due sedili avvolgenti singoli con braccioli e di una pratica console centrale. La carrozzeria senza sportelli laterali di questo utility vehicle leggero facilita e velocizza la salita e la discesa. Questo veicolo viene fornito con una scelta di motori monocilindrico a benzina da 400 cc silenzioso ed economico o elettrico da 5,0 kW silenzioso e a emissioni zero, adatto per l'uso in ambienti interni. Semplice da guidare, l'UMX viene offerto con cambio automatico e comandi facili ed intuitivi.