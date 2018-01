Honda, restyling per piccola Jazz: ora anche con 1.5 i-VTEC

ROMA - Un 2018 pieno di novità in casa Honda a partire dalla piccola di segmento B, Jazz, che si presenta oggi in una veste dinamica, anche grazie ad un motore benzina ancora più performante. Per la prima volta, infatti, è disponibile su nuova Jazz - restyling dell'ultima generazione introdotta nel 2015 - il motore 1.5 i-VTEC benzina che sviluppa una potenza massima di 130 cv e una coppia di 155 Nm a 4.600 giri/min. Una versione più sportiva che, secondo i calcoli del marchio giapponese, dovrebbe essere apprezzata dal 15% della clientela italiana pronta a scegliere la Jazz: il target annuale ammonta a circa 3mila unità per il nostro mercato.



Venduta in ben 7 milioni di esemplari in tutto il mondo, nuova Jazz si distingue oggi grazie ad un look ancora più audace e sportivo. In vendita ad un prezzo di attacco di 18.300 euro (1.350 euro in più se si sceglie il cambio automatico CVT), nuova Jazz è lunga 4 metri ed adotta una soluzione innovativa per non limitare la spaziosità interna: si tratta del serbatoio montato in posizione centrale. A bordo non manca la tecnologia giapponese di casa Honda, sia in materia di infotainment, grazie all'Honda Connect con il touchscreen da 7'', sia in termini di sicurezza attiva e passiva (Adas) tra cui il sistema di frenata attiva in città (CTBA, City-Brake Active System) che aiuta a prevenire o a mitigare gli effetti di collisioni a basse velocità. Oltre al 1.3 i-VTEC da 102 CV appartenente alla generazione Earth Dreams Technology di Honda, oggi è possibile equipaggiare la piccola di segmento B con il nuovo 1.5 i-VTEC da 130 CV, un'anteprima per il mercato europeo. Questo propulsore è conforme ai severi standard Euro 6 in materia di emissioni e raggiunge un consumo di carburante di 5,4 l/100 km mentre le emissioni di CO2 partono da 124 g/km nella versione con il cambio automatico CVT. La nuova Jazz è in grado di accelerare da 0 a 100 Km/h in 8,7 secondi (cambio manuale) e in 10,0 secondi (cambio automatico CVT). Anche il sistema CVT è stato rivisto per offrire una risposta più lineare e sofisticata in accelerazione.



Esteticamente, il design frontale è contraddistinto dalla tipica 'mascherina anteriore' comune a tutta la famiglia Honda.



Al posteriore, le sezioni meno profonde delle griglie sono collegate tra loro da una striscia color nero lucido che sovrasta una sezione inferiore trapezoidale. Il nuovo allestimento Dynamic aggiunge una fessura anteriore più sottile al di sotto della griglia inferiore oltre a un diffusore a tripla aletta sul paraurti posteriore, entrambi rifiniti da una sportiva linea rossa. L'allestimento Dynamic comprende inoltre gruppi ottici a LED, fendinebbia anteriori, minigonne laterali, uno spoiler posteriore e cerchi in lega da 185/55 R16 color nero lucido. All'interno, l'abitacolo offre a tutti i passeggeri un ampio spazio (con i sedili abbattuti, la capacità di carico passa da 354 a 897 litri) grazie al parabrezza che incontra il pannello del tetto in posizione molto più arretrata. Questo design, unitamente alle ampie superfici vetrate frontali, offre una buona visibilità anteriore e accoglie molta luce nell'abitacolo.