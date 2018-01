Con nuovo Bentayga V8 Bentley punta a mercato degli hypersuv

ROMA - L'imminente arrivo sul mercato del Lamborghini Urus e gli altri successivi debutti nell'ambito degli hypersuv stanno stimolando una vera e propria 'gara' al primato velocistico in questo segmento elitario. Tra i primi costruttori a schierare un modello sportivo ad altissime prestazioni è la britannica Bentley che ha allargato la gamma del suv Bentayga - proposta con motorizzazioni W12 benzina da 608 Cv e V8 turbodiesel da 435 Cv - con una inedita variante V8, dal carattere decisamente più sportivo, anche se quella con il W12 resta la variante più performante. Il nuovo Bentayga V8, si legge nella nota della Casa britannica, combina la ricercata esclusività con la potenza, la guidabilità e la grande grinta sportiva. La reattività delle prestazioni è pienamente personalizzabile su richiesta da parte del conducente mediante il sistema Bentley Drive Dynamics, partendo dall'eleganza di una Limousine per arrivare alla precisione sportiva.



Cuore di questo modello è un motore a benzina V8 biturbo 4.0 che sviluppa 550 Cv e ben 770 Nm di coppia, così da permettere uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità di punta - in assenza di limiti - pari a 290 km/h. Prestazioni che sono comunque accompagnate da emissioni di CO2 contenute in 260 g/km e da consumi di carburante omologati pari a 11,4 litri/100 km. Un risultato che è stato ottenuto anche grazie allo Stop-Start che si attiva in movimento a velocità vicine all'arresto ed alla capacità del motore di disattivare quattro dei suoi otto cilindri in condizioni adatte, senza compromettere la guidabilità. Questo passaggio nel funzionamento del propulsore avviene in solo 20 millisecondi e ciò lo rende impercettibile. Per la prima volta nel Bentayga sono offerti come opzional i dischi in carboceramica, il più grande impianto frenante anteriore disponibile su qualsiasi auto di serie. I dischi dei freni anteriori misurano 440 mm di diametro, mentre quelli posteriori misurano 370 mm, e sono abbinati a enormi pinze marchiate Bentley, ciascuna con 10 pistoncini, che complessivamente forniscono una forza frenante di circa 6.000 Nm. Specifiche per questo modello anche le pinze freno rosse che completano esteticamente la combinazione con 11 diversi tipi di cerchi, incluso un modello a razze inclinate da 22 pollici con finitura nera lucida. Oltre che per la griglia nera e per i terminali di scarico twin-quad, l'ultima arrivata nella gamma Bentley si riconosce per gli interni interamente realizzati a mano in chiave sportiva. I clienti possono specificare la richiesta di cuciture a mano incrociate, che mettono in risalto le linee dei sedili e dei pannelli porta e una finitura lucida in fibra di carbonio per i pannelli dell'abitacolo al posto di quella classica opaca.



Inoltre (anche se la cosa stride un po' con con l'anima racing di questo modello) è possibile scegliere la configurazione del Bentayga oltre che a quattro o cinque posti, anche a sette posti.