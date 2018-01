Con Fiat 500 Mirror niente più rischi da uso smartphone

ROMA - FCA lancia una soluzione immediata al problema del corretto uso dello smartphone in auto e, contemporaneamente, una risposta efficace alle richieste dei clienti più interessati al mondo della connettività e alla ricerca degli ultimi trend nel campo dell'infotainmen. Con una conferenza virtuale che si è svolta oggi collegando il Mirafiori Motor Village di Torino con la stampa specializzata europea (l'evento è stato trasmesso in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo) Luca Napolitano, responsabile del marchio Fiat per la regione EMEA, ha infatti presentato la famiglia 500 Mirror che offre di serie la possibilità di 'specchiare' l'ambiente del proprio smartphone sul display di bordo, garantendo una guida connessa ma soprattutto sicura con le mani sempre sul volante. Giocando sul rapporto tra il mondo virtuale e quello reale, durante l'originale presentazione Napolitano che ha 'dialogato' con il suo alter ego riflesso in uno schermo, ed ha illustrato in modo originale e in perfetto stile 500, le potenzialità della tecnologia Uconnect Link, ovvero il sistema Uconnect 7 pollici HD Live touchscreen con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto. Inoltre, per la prima volta sulla gamma Fiat, la famiglia 500 Mirror propone Mopar Connect, il nuovo sistema di servizi connessi che offre assistenza su strada e controllo in tempo reale delle condizioni del veicolo, il tutto a portata di smartphone. Infine, le nuove 500X Mirror, 500L Mirror e 500 Mirror si contraddistinguono per caratterizzazioni estetiche specifiche, un equipaggiamento ricco di contenuti e dalle esclusive livree blu, chiaro richiamo estetico alla tecnologia e alla connettività. Attraverso alcuni esempi concreti - gli stessi che possono capitare a chiunque nella vita quotidiana, come lo 'smarrimento' dell'auto in un parcheggio o il controllo della riserva - Napolitano ha sottolineato come la soluzione proposta dalla famiglia 500 Mirror sia il modo più intelligente di utilizzare il proprio smartphone in auto, consentendo di risparmiare tempo prezioso ed energia. La nuova gamma delle versioni Mirror, dunque, s'inserisce nella più autentica tradizione Fiat che punta a 'democratizzare' l'accesso a dotazioni e tecnologie sempre più avanzate che semplificano la vita di guidatore e passeggeri.



Durante il collegamento con il Mirafiori Motor Village di Torino, dove si stava svolgendo il 'porte aperte' dedicato alla nuova Famiglia 500 MIrror, Napolitano ha anche lanciato una promozione valida, per la prima volta, in tutte le concessionarie del brand aderenti in Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Olanda, Austria e Svizzera. Solo per il lancio della Famiglia 500 Mirror e solo per 72 ore a partire da oggi 19 gennaio, lo stile e la tecnologia delle serie speciali Mirror li offre Fiat compresi nel prezzo (la famiglia Mirror parte da 11.700 euro grazie al finanziamento Menomille).



Tutti potranno così mettersi alla guida di una 500L Mirror al prezzo di una 500L Pop Star, oppure salire a bordo di una 500 Mirror al prezzo di una 500 Lounge o viaggiare sul crossover italiano 500X Mirror al prezzo della versione 500X Pop Star. Per consentire ai clienti di scoprire di persona questa importante novità e approfondire i dettagali dell'offerta le concessionarie Fiat saranno aperte anche nei week end del 20-21 e 27-28 gennaio.