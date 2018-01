Skoda porterà al Salone di Ginevra il restyling di Fabia

ROMA - Skoda svelerà in prima mondiale al Salone dell'Auto di Ginevra, in programma per il prossimo 8 marzo, la nuova generazione della Fabia. Elementi cardine di questo rinnovamento della compatta della della Casa boema è il frontale riprogettato, con un design dal look moderno e dinamico ispirato a quello della più 'importante' Superb e con la presenza (la richiesta) di gruppi ottici anteriori con tecnologia Led. Va precisato che si tratta di un restyling di 'mezza vita', in quanto derivato dall'attuale Fabia che è stata introdotta nel 2014, mentre la prossima tappa (presumibilmente attorno al 2021) sarà l'adozione anche per Fabia della piattaforma modulare MBA0, la stessa che oggi è la base, nell'ambito del Gruppo Volkswagen, della ultime Seat Ibizia e della Volkswagen Polo. Dal debutto nel 1999 della prima Fabia sono stati venduti nel mondo 4 milioni di esemplari, e in particolare l'ultima generazione - la terza che è sul mercato da 4 anni - è arrivata a quota 500mila immatricolazioni.