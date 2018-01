Nuova Nissan Leaf, l'auto che si guida con un pedale solo

TENERIFE - Dal 2010, anno di lancio, ad oggi è stata venduta in oltre 300mila esemplari e la seconda generazione, che arriverà in primavera, sta già facendo parlar bene di se' registrando, in appena tre mesi, 12mila ordini con l'impressionante ritmo di una vettura venduta ogni dodici minuti.



Stiamo parlando della Nissan Leaf II, l'auto nipponica che detiene il primato di vettura a zero emissioni più venduta al mondo e che oggi arriva sul mercato con una serie di tecnologie rivoluzionarie: a partire dall'e-pedal, che consente di guidare e arrestare la marcia, tutto utilizzando un unico pedale.



Quattro gli allestimenti disponibili (Visia, Acenta, N-Connecta e Tekna), con prezzi chiavi in mano a partire da 33.070 euro fino ad un massimo di 41.360 euro.



Tra le novità, rispetto al passato, l'estensione dell'autonomia che, grazie alla nuova batteria da 40 kWh, raggiunge i 378 km nel ciclo NEDC. Con il sistema rapido CHAdeMO da 50 kW, il tempo di ricarica da zero all'80% è di 40-60 minuti, che passa con la nuova wallbox da 7kW a 5,5 ore e a 21 ore con la presa domestica da 10A.



Lunga poco meno di quattro metri e mezzo, larga 1,78 e alta 1,54, con un passo di 2,70, nuova Leaf vanta ora una linea più elegante ed un look più dinamico. All'anteriore campeggia la calandra 'V motion' mentre la caratteristica delle zero emissioni è sottolineata da alcuni inserti in blu. Dieci i colori disponibili per la carrozzeria mentre all'interno la razionalità e la funzionalità si sposano sapientemente con l'uso intelligente dello spazio. Ben 435 litri la capienza del bagagliaio, con il divano posteriore abbattibile e frazionabile (60/40). La propulsione elettrica consente di raggiungere una potenza di 150 cv e 320 Nm di coppia. Nulla è impossibile in termini di flessibilità: con il nuovo ciclo di omologazione la seconda generazione di Leaf ha registrato un'autonomia di 415 km nel ciclo urbano e fino a 270 in quello combinato. Non solo ecosostenibilità ma anche sicurezza ai massimi livelli con i sei airbag, i ganci Isofix, il sistema frenante antibloccaggio, la frenata assistita, l'assistenza alle partenze in salita. Cos già viste su altri modelli e che si vanno ad aggiungere ad una serie di 'chicche' esclusive per Leaf. Tra queste il sistema di assistenza avanzata alla guida ProPilot, per una guida sicura e senza stress, il ProPilot Park, che aiuta il veicolo a parcheggiare da solo, e l'e-Pedal, una tecnologia che consente di accelerare, decelerare o arrestare il veicolo semplicemente con un pedale, aumentando o diminuendo la pressione sull'acceleratore.



A bordo l'infotainment è garantito da un display TFT a colori da 7'' che contiene tutte le funzioni principali, tra cui le informazioni relative all'impianto audio e alla navigazione.



In molti mercati europei, inclusa l'Italia, sono disponibili anche le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto per una connettività a trecentosessanta gradi.



Agile e scattante, nuova Leaf è stata testata sulle strade sinuose di Tenerife. E la location non è stata scelta a caso.



Dopo l'evento di Futures 3.0, che si è tenuto ad Oslo lo scorso ottobre sulla mobilità sostenibile, Nissan ha infatti voluto presentare proprio nelle Canarie un'applicazione concreta dell'ecosistema elettrico. 'Nissan Electric Ecosystem Experience' conferma l'impegno verso la roadmap strategica Nissan Intelligent Mobility per trasformare la mobilità e il mondo in cui viviamo per un futuro più sostenibile. Il marchio automobilistico ha così avviato una partnership con l'Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), un'organizzazione con 25 anni di esperienza nel campo dell'ingegneria e delle telecomunicazioni, che ha realizzato nell'isola un sito alimentato a energia eolica e solare.



Oltre alle varie aree, il complesso ospita 24 case bioclimatiche, progettate nell'ambito del concorso internazionale di design promosso dall'isola di Tenerife e accomunate dall'utilizzo di energie rinnovabili in tutti gli ambienti.