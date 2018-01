Infiniti Q Inspiration rivoluziona ma puntando sull'emozione

ROMA - Chi ha detto che le automobili a guida autonoma dovranno essere tutte elettriche? E chi ha stabilito che i sistemi di assistenza al pilota, indispensabili per aumentare la sicurezza, non si conciliano con l'emozione e la sportività? La berlina coupé Q Inspiration Concept, presentata da Infiniti al North American International Auto Show di Detroit (NAIAS), smentisce queste affermazioni, aggiungendo un valore 'forte' come quello del design innovativo ma non per questo privo di eleganza e fascino. E come se non bastasse Q Inspiration Concept apre gli scenari della mobilità del futuro ad un propulsore termico - come il VC-Turbo quattro cilindri a rapporto di compressione variabile sviluppato dall'Alleanza Renault Nissan per il suo brand premium - che combina la potenza di un motore turbo a benzina con la coppia e l'efficienza di un motore diesel o di un ibrido.



''Il segmento delle berline top di gamma è diventato abbastanza conservatore - ha commentato Christian Meunier, vicepresidente di Infiniti Global Division - e Q Inspiration, al contrario, propone qualcosa che potrebbe conquistare l'interesse di una fetta di mercato più giovane, in cerca di design moderno e tecnologie innovative capaci di inspirare e sublimare l'esperienza al volante''. Simbolo della nuova direzione intrapresa da Infiniti sul fronte del design, gli esterni di Q Inspiration Concept sono caratterizzati da un'impostazione minimalista con forme e proporzioni che conciliano sicurezza e dinamicità. L'auto ha proporzioni che ricordano quelle delle coupé, pur con la presenza di quattro grandi porte (con apertura a libro, per un migliore accesso a bordo) e con un vano dedicato ai passeggeri di grandi dimensioni.



L'abitacolo offre un approccio minimalista, avvolgendo conducente e passeggeri in un ambiente sereno e confortevole, una vera lounge che lascia immaginare quali potranno essere i livelli di confort in caso di guida completamente autonoma.



Tuttavia il posto del pilota, completato da una strumentazione virtuale di facile lettura, conferma la centralità dell'uomo anche nei modelli del futuro.



Q Inspiration è dotata del propulsore VC-Turbo, caratterizzato dalla tecnologia rivoluzionaria che combina la potenza di un motore turbo a benzina con la coppia e l'efficienza di un motore diesel o ibrido. Questa unità a rapporto di compressione variabile si adatta costantemente alle esigenze del conducente, regolando il rapporto di compressione per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza del veicolo e consentendo un'intelligente utilizzo della potenza per offrire maggiore controllo. Ed è la stessa azienda nipponica a confermare - nella sua nota - che questa concept, che appartiene al segmento delle berline di medie dimensioni, offre un assaggio delle prossime applicazioni del motore VC-Turbo.



Nella Infiniti Q Inspiration sono presenti anche le nuove tecnologie ProPilot che liberano il conducente da situazioni di guida monotone e stressanti. Introducendo il futuro dei sistemi di guida autonoma Infiniti, ProPilot permette al conducente di delegare al veicolo l'esecuzione delle attività di guida più stressanti, beneficiando di una maggiore capacità di reazione ai pericoli. Il sistema assume a tutti gli effetti il ruolo di co-pilota, mentre il conducente ha sempre la possibilità di assumere totale controllo.