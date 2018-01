Evolve suv Ford Edge, nuovo look e più contenuti high tech

ROMA - Ford ha scelto il North American International Auto Show (NAIAS) per svelare, accanto al pick-up Ranger, la nuova generazione del suv Edge. La gamma comprenderà per la prima volta - oltre alle versioni Vignale, ST-Line, Titanium e Trend destinate anche al mercato italiano - anche la variante 'sportiva' ST, riservata solo alla clientela nordamericana. Con Edge ST la Casa dell'Ovale Blu punta a posizionarsi in un sotto-segmento fino ad oggi presidiato solo dalle tre Case tedesche premium e da Jaguar Land Rover, in cui i tradizionali punti forti del mondo suv si uniscono alle prestazioni elevate e ad elementi estetici (come la diversa mascherina, gli spoiler e i cerchi da 21 pollici) fortemente caratterizzanti. Cuore del nuovo Edge ST sarà una versione speciale dell'EcoBoost 2.7 che, grazie al doppio turbo, erogherà 340 Cv con una coppia di ben 515 Nm. Questa versione beneficerà anche di sospensioni elaborate, con assetto più rigido, e di una trasmissione automatica a 8 rapporti integrata con il sistema di gestione della dinamica di marcia che, per la prima volta, comprenderà una modalità - che la stessa Ford definisce "più aggressiva" - denominata Sport Mode. "Con Edge ST mettiamo una nuova 'bestia' su strada - ha detto a Detroit Hau Thai-Tang, vicepresidente Ford con responsabilità per il Product Development, alludendo alle prestazioni del nuovo suv - ma con il look e la versatilità di un vero suv". Qualche mese dopo al debutto in Usa dell'Edge ST e delle varianti più 'pacifiche', previsto per la fine dell'estate, le versioni 2019 dell'Edge Vignale, ST-Line, Titanium e Trend arriveranno anche in Italia (probabilmente a novembre) mettendo a disposizione della clientela non solo le novità estetiche nel frontale e in coda, ma anche gli importanti miglioramenti a livello di abitacolo, di comandi, di plancia e di equipaggiamenti. Spiccano l'inedito disegno della consolle centrale con il nuovo pomello a rotazione per le funzioni d'infomobilità, una più comoda sede per la ricarica a induzione dello smartphone e un look più moderno. Edge Model Year 2019 proporrà anche la frenata di emergenza, la sterzata automatica per evitare gli ostacoli (una novità del settore), il cruise control adattativo con funzione stop and go e mantenimento della corsia, oltre ad una versione evoluta del parcheggio automatico.