Con van e-NV200 consegne all'ultimo miglio a zero emissioni

TENERIFE - Un ufficio mobile e ultratecnologico per le consegne dell'ultimo miglio. Arriverà in primavera ma al momento è già ordinabile nella serie limitata 2.ZERO, disponibile nelle versioni van cinque porte o Evalia a sette posti. Si tratta del nuovo e-NV200 che grazie ad una batteria più potente, la stessa montata su Leaf, consente di assicurare oltre il 60% di autonomia in più con una sola ricarica, senza compromessi sulla capacità di carico.



In vendita a partire da 40.710 euro per la versione Van che diventano 42.990 se si sceglie la variante Evalia, il nuovo veicolo commerciale è capace di percorrere distanze più lunghe tramite la nuova batteria da 40 kWh. Con più di 15.000 unità sulle strade europee fin dal lancio nel 2014, la nuova versione di Nissan e-NV200 promette di compiere un ulteriore passo avanti nella realizzazione della roadmap Nissan Intelligent Mobility. Il nuovo e-NV200 con batteria da 40 kWh ha un'autonomia fino a 280 km NEDC, ossia il 60% in più rispetto al modello precedente, con la stessa capacità di carico e un dispositivo di trasmissione a rapporto fisso per una guida più agevole e sicura.



Entrambi gli allestimenti disponibili, e-NV200 Van ed e-NV200 Evalia, presentano interni all'insegna della versatilità per poter inserire scaffalature, contenitori e sedili, in base alle esigenze. Nissan e-NV200 si carica facilmente, in virtù dell'altezza da terra del piano di carico di soli 52 cm.



La versione Van offre un volume di carico fino a 5,5 metri cubi, in grado di trasportare due europallet o un carico fino a 701 kg e tramite la comoda apertura delle porte posteriori e due porte laterali scorrevoli, le operazioni di carico sono rapide e semplici. Inoltre il sedile anteriore del passeggero, una volta reclinato, diventa una scrivania, mentre i pratici vani portaoggetti sono sempre a portata di mano. A seconda del modello, Nissan e-NV200 è provvisto di tante funzioni high-tech, come la retrocamera a colori che assiste le manovre a bassa velocità, la connettività Bluetooth o la chiave Intelligent Key. Il sistema di navigazione interamente integrato è stato messo a punto rispetto al modello precedente sia nell'estetica che nella funzionalità per rendere l'esperienza dei conducenti ancora più soddisfacente.



L'App NissanConnect EV è pensata per ottimizzare l'uso del veicolo e organizzare al meglio le giornate e le singole trasferte. Al momento gli ordini sono aperti per l'edizione limitata 2.ZERO, ordinabile in Italia, Belgio, Germania, Austria, Svizzera e a seguire in altri paesi. La dotazione di bordo comprende impianto audio con Radio CD MP3 Bluetooth, climatizzatore automatico, sistema I-key, cruise control, specchietti retrovisori elettrici, fendinebbia, sistema di navigazione avanzato e retrocamera, trasmissione monomarcia a presa diretta che rende la guida ancora più agile e sicura.



Hanno inoltre un caricabatteria di bordo da 6,6 kw e sono compatibili con le stazioni di ricarica rapida della rete CHAdeMO.