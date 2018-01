Per riconquistare gli americani Volkswagen punta sulla Jetta

ROMA - Volkswagen sta avviando una importante fase di rilancio nel mercato degli Stati Uniti, non solo per recuperare terreno dopo il dieselgate ma anche per non farsi distanziare da altre Case europee ed asiatiche in quesi segmenti - come berline medie, crossover e suv - che hanno visto primeggiare altri brand a scapito del celebre marchio di Wolfsburg. Una strategia - lo ha detto al Salone di Detroit Herbert Diess, Ceo di Volkswagen - ''che prevede il lancio di almeno due nuovi modelli all'anno entro il 2025'' e che comporterà investimenti complessivi per 1,2 miliardi di dollari destinati nello specifico a vetture pensare e concepite per il mercato Usa. Ne è un esempio la Jetta che è stata svelata al NAIAS e che del vecchio modello (legato in Europa a risultati non soddisfacenti) conserva - e non si immagina il perché - solo la denomazione. Basata sulla piattaforma dell'ultima Golf, si sposta verso l'alto a competere con le berline europee e asiatiche di maggiore successo in questo segmento. Oltre alla Jetta, sarà il nuovo suv a 7 posti - fabbricato nello stabilimento nel Tennessee - a costituire il punto centrale della strategia di riconquista dei clienti nordamericani, assieme alla imminente Arteon, e naturalmente a Golf, Passat e Maggiolino.