Mercedes a Detroit amplia offerta con nuove AMG 53 ibride

ROMA - Cresce la gamma Mercedes-AMG grazie all'introduzione di tre nuove proposte equipaggiate con un sistema ibrido leggero a 48 Volt. Si tratta dei modelli CLS, Classe E Coupé e Cabrio AMG 53. Per tutte il cuore è un motore sovralimentato a sei cilindri a V di 3,0 litri, accreditato di 435 Cv di potenza massima e di un picco di coppia di 520 Nm, abbinato a un turbo elettrico in grado di fornire in maniera pressoché istantanea 21 Cv e 250 Nm aggiuntivi. La principale novità tecnica risiede nell'adozione di un alternatore-motorino elettrico (EQ Boost) che è installato tra il propulsore a benzina e il cambio. Questo viene alimentato da batterie a 48 Volt rifornite con l'energia cinetica, recuperata in frenata e in decelerazione e, all'occorrenza, dalla rete di bordo. La stessa batteria viene impiegata per far funzionare i servizi a 12 Volt, grazie alla presenza di un trasformatore. Tra le funzioni tipiche delle vetture ibride rese possibili da questa soluzione ''leggera'', da segnalare oltre al ''turbo'', il riavvio del motore con l'utilizzo dello start/stop e il veleggio in fase di rilascio. Importanti i benefici in termini di consumi: le tre vetture, infatti, hanno consumi combinati compresi tra gli 8,4 e gli 8,5 litri/100 km, con emissioni di CO2 di 200-201 grammi al chilometro. Per quello che riguarda le prestazioni, la CLS 53 4MATIC+ accelera da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e, se dotata dell'opzionale ''Driver's Package'' può raggiungere i 270 km/h di velocità massima. Le Classe E Coupé e Cabrio coprono lo scatto da fermo rispettivamente in 4,4 e 4,5 e hanno andature di punta, normalmente autolimitate a 250 km/h, che possono ugualmente arrivare a 270 km/h.



Tra le particolarità tecniche delle AMG 53 da segnalare il cambio Speedshift TCT a nove marce e la trazione integrale a ripartizione variabile denominato 4Matic+ Performance AMG. Per quello che riguarda il design, spiccano l'adozione della mascherina del radiatore comune alle V8 (Twin Blade), la grembialatura anteriore di stile cosiddetto A Wing, quella posteriore diffusore, le mascherine tonde in cromo lucidato a specchio dei doppi terminali di scarico, i rivestimenti sottoporta con la scritta AMG e, naturalmente, i badge identificativi del modello. Gli interni sono arricchiti da finiture lussuose, come è di prassi per le AMG, e prevedono come standard due display ad alta risoluzione da 12,3 pollici che, di fatto, si ''fondono'' sulla plancia, sotto una copertura comune di tipo trasparente.



In merito alle tre novità, Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG, ha sottolineato: ''Possiamo offrire ulteriori modelli accattivanti, firmati dalla casa di Affalterbach, a una categoria di clienti orientati al lifestyle. La nostra gamma si arricchisce di una combinazione innovativa di design sportivo, performance ed efficienza, compiendo un primo passo in direzione dell'ibridazione del futuro''.