Dacia,nuovo Duster arriva negli show-room allo stesso prezzo

ROMA - Dopo il test drive di dicembre, sulle strade greche di Capo Sunio, Dacia scrive il secondo capitolo della nuova generazione di Duster svelando la data di lancio e i prezzi del suv straniero più venduto in Italia nell'arco del 2017. Duster è disponibile da pochi giorni nelle concessionarie in quattro livelli di allestimento, completamente rinominati, ancora a partire da 11.900 euro, stesso prezzo della passata generazione.



L'icona di Dacia, che ha venduto più di 135mila unità dal lancio, si rinnova completamente conservando il Dna che ne ha decretato il successo. Nuovo design esterno e interno, tanta qualità e tecnologia utile e grande comfort a bordo, senza rinunciare alla sua tradizionale compattezza e a capacità off-road ai vertici della categoria.



Nuovo anche il naming dei livelli della gamma Dacia: il primo si chiamerà Access (in precedenza Duster), la precedente versione Ambiance diventerà la Essential, mentre il cuore di gamma sarà la Comfort (in precedenza Laureate). Il top di gamma sarà rappresentato dall'esclusiva versione Prestige, che conterrà tutte le caratteristiche distintive di Nuovo Duster.



Disponibile in concessionaria nei week end a porte aperte del 20-21 e 27-28 gennaio 2018, da circa un paio di giorni nuovo Duster è protagonista di un'importante campagna pubblicitaria di lancio su tutti i più noti mezzi di comunicazione a livello nazionale. Il nuovo spot è stato pianificato in TV sulle principali emittenti satellitari e digitali, ma anche su radio, stampa e diversi siti di news, automotive e lifestyle.