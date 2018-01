Toyota svela a Tokyo Auto Salon concept ibrido da 1000 Cv

ROMA - Toyota lancia il concept GR Super Sport la Toyota, supercar ibrida di derivazione racing con 'power unit' da ben 1.000 cavalli. Sviluppata dal team Gazoo Racing, che si occupa di gestire tutte le attività nel Motorsport per il gruppo nipponico, questa macchina ispirata al Mondiale endurance è stata svelata al Tokyo Auto Salon. La rassegna annuale dedicata ai preparatori e al tuning, come ogni anno aperta in gennaio, si è svolta dal 12 al 14, e ha seguito di pochi mesi il più famoso Tokyo Motor Show, esposizione motoristica biennale, normalmente programmata in novembre.



La Toyota GR Super Sport è stata una delle protagoniste della kermesse, organizzata presso i padiglioni della fiera di Makuhari-Chiba, nella cintura della capitale nipponica. L'auto propone una tecnologia direttamente derivata dal Mondiale di Endurance della Fia e anticipa una macchina di produzione di serie. Sviluppato partendo dalla TS050 che corre nel WEC, questo prototipo adotta un motore a benzina V6 di 2.400 cc con doppia sovralimentazione che in accoppiata con il Toyota Hybrid System-Racing (THS-R) eroga la bellezza di 1.000 Cv. La vettura monta ruote da 18'' e pneumatici di dimensioni generose: 330/710 R18.



Nel presentare la vettura, Shigeki Tomoyama, presidente della Gazoo Racing, ha anticipato l'intenzione di realizzare in serie la GR Super Sport e ha sottolineato come questa vettura, che accompagna il lancio su strada della 'vitaminizzata' Toyota Yaris GRMN, sia per il Costruttore nipponico ''il punto di partenza di una nuova sfida che punta a produrre modelli sportivi da vetture da corsa''.