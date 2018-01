Citroen C4 Picasso è più avventurosa con Rip Curl

ROMA - Dedicate alle famiglie amanti dello sport, le nuove edizioni Rip Curl delle Citroen C4 Picasso e Grand Picasso abbinano l'appeal del noto brand del surf alla conosciuta versatilità di utilizzo delle due monovolume francesi. Un matrimonio che si ripete dopo il successo dell'abbinamento fra i due marchi del 2016, realizzato per la C4 Cactus, e l'interesse destato nel 2017 al Salone di Francoforte con il concept SpaceTourer Rip Curl. Per la seconda generazione dei due modelli Picasso, già venduti in oltre mezzo milione di unità, cresce quindi l'appeal nei confronti degli automobilisti più giovani. Già in vendita in Francia, attese a seguire sui principali mercati europei, queste nuove serie limitate sono sviluppate partendo dall'allestimento 'Live' che di serie offre, tra gli altri, il climatizzatore automatico bi-zona, il regolatore e il limitatore di velocità e i fari posteriori con effetto 3D.



Caratterizzate dalla vernice bicolore con tetto a contrasto, maniglie esterne e calotte degli specchietti in nero, le Rip Curl presentano in più dettagli estetici specifici e dotazioni particolarmente ricche, tra cui spicca un sistema multimediale con schermo da 12'' di tipo HD, con funzione 'mirror screen', che permette di replicare in plancia le principali informazioni visualizzate su smartphone e telefonini. C'è anche la 'connect box' con hot-spot per far navigare su Internet i passeggeri con i loro dispositivi portatili. Fanno parte della dotazione standard di queste proposte le due poltrone anteriori regolabili in altezza, i sedili della seconda fila scorrevoli, i finestrini laterali scuri, i cerchi in lega da 17'' e i fendinebbia. Non mancano, naturalmente, le scritte Rip Curl sulla fiancata della carrozzeria, i tappetini e i rivestimenti specifici che vengono proposti in abbinamento alla plancia color beige.