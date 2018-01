Al Ces lo scooter elettrico realizzato con nanotecnologie

ROMA - Pratico, divertente e facile da usare: al Ces di Las Vegas Ujet presenta lo scooter elettrico che combina connettività intelligente e materiali ad alte prestazioni tipici del settore aerospaziale.



Tutti gli elementi sono stati progettati per essere 'amici' dell'utente e dell'ambiente. Lo scooter a zero emissioni offre una batteria smart ad alte prestazioni disponibile in due versioni con una portata stimata fino a 70 km (circa 43 minuti) o 150 km (circa 93 minuti), e può essere caricata in qualsiasi presa di corrente. Con le dimensioni di un trolley, la batteria è rimovibile e portatile, consentendo un facile trasporto.



Per un controllo semplice e intuitivo, gli scooteristi possono gestire il loro scooter elettrico direttamente tramite la loro app iOS o Android. Inoltre, possono sbloccare gli scooter con il loro smartphone, ricevere indicazioni dettagliate su dove è parcheggiato, condividere le informazioni con amici e parenti e disabilitare l'accensione da remoto se la protezione antifurto invia un avviso che lo scooter si è spostato senza il loro comando. Inoltre, l'app consente di monitorare le prestazioni dello scooter, tra cui il livello della batteria per evitare l'ansia da ricarica. Lo scooter Ujet ospita inoltre numerose opzioni di connettività, tra cui la Sim card con connessione 3G, GPS, WiFi e Bluetooth.



Raccogliendo ed elaborando attivamente i dati da oltre 20 sensori, può avvisare lo scooterista se c'è un potenziale problema con uno qualsiasi dei componenti chiave dello scooter.



La dotazione di serie prevede inoltre lo pneumatico più leggero della sua categoria: il primo nanometrico al mondo. Lo scooter verrà lanciato a Parigi, Milano, Barcellona, Madrid, Roma, Lussemburgo, Amsterdam nella prima metà del 2018 e in seguito negli Stati Uniti (a partire dalla California e dalla Florida) e in Asia nel seconda metà del 2018. Il prezzo sarà di circa 8.900 dollari per la batteria piccola e 9.990 dollari per la batteria grande.