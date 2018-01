ROMA - Hyundai e Aurora, società che sviluppa tecnologie self-driving, hanno annunciato una partnership strategica per la realizzazione di nuove Hyundai a guida autonoma entro il 2021. La tecnologia self-driving di Aurora sarà introdotta su modelli del brand coreano sviluppati ad hoc e verrà perfezionata attraverso programmi di test in città pilota. Nel lungo termine, Hyundai e Aurora lavoreranno per commercializzare veicoli a guida autonoma a livello mondiale.



''Sappiamo che il futuro della mobilità è la guida autonoma: queste tecnologie hanno bisogno di essere testate nel mondo reale, per accelerarne sviluppo e diffusione in maniera capillare, nella massima sicurezza - ha commentato Woong Chul Yang, vice chairman di Hyundai -. Le nostre avanzate tecnologie sviluppate in campo automobilistico, che comprendono le più recenti funzionalità in ambito sicurezza, insieme all'eccellenza rappresentata da Aurora nel Livello 4 della guida autonoma, porteranno avanti la rivoluzione nella mobilità, con Hyundai protagonista''.



Inizialmente, la collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di hardware e software per la guida automatizzata e autonoma e dei dati back-end richiesti per il 'livello 4' di guida autonoma senza supervisione umana. Hyundai ha iniziato a testare veicoli autonomi su strade pubbliche degli Stati Uniti già nel 2015, una volta ottenuta l'autorizzazione dallo Stato del Nevada. Lo scorso anno, al Ces 2017, è proseguito il collaudo in contesti urbani, mostrando al pubblico le tecnologie self-driving con la Ioniq a guida autonoma.



Al Ces 2018, invece, farà il suo debutto ufficiale a livello globale il nuovo suv Fuel Cell Hyundai di quarta generazione, che sarà anchela prima Hyundai protagonista dei test di guida autonoma in collaborazione con Aurora. In quell'occasione verrà presentata anche la visione di Hyundai per l'utilizzo dell'idrogeno nella vita di tutti i giorni (Hydrogen Life Vision). Hyundai mostrerà inoltre una serie di nuove tecnologie che comprendono il riconoscimento vocale, perfezionato dall'intelligenza artificiale, e il monitoraggio delle condizioni fisiche e di salute del conducente in combinazione con i sistemi di assistenza alla guida.