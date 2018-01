Byton svela a CES crossover superconnesso con display record

ROMA - Dopo aver annunciato in settembre la creazione del nuovo brand di veicoli elettrici Byton, la startup cinese Future Mobility Corp (a sua volta supportata da Tencent Holdings che è uno dei grandi investitori in Tesla) ha mostrato le prime immagini del crossover che verrà svelato la prossima settimana al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas. Del crossover Byton non si conoscono al momento dettagli costruttivi o tecnici, salvo 480 km di autonomia e la 'promessa' di arrivare sul mercato con il più grande display mai visto in un'automobile - 125 cm di larghezza per 20 cm di altezza - che occupa tutta la plancia per garantire un livello di connettività al top. Il crossover Byton è inoltre predisposto per una evoluzione che proporrà la guida totalmente autonoma. L'azienda ha un management formato da ex dipendenti di Tesla, Nissan e Bmw - quindi con grande competenza nell'ambito della mobilità elettrica come il CEO Carsten Breitfeld, per 10 anni vicepresidente di Bmw e incaricato del progetto i8. Opera attraverso location in Cina, Europa e Stati Uniti ed ha in programma di produrre questo modello, che sarà seguito da una berlina e un mpv, a partire dal 2019 nello stabilimento di Nanjing, per essere commercializzato inizialmente nel mercato interno e, dal'anno successivo, in Europa e Stati Uniti.