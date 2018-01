Alpina trasforma BMW Serie 5 in una wagon da 330 km/h

ROMA - Sviluppata sulla base della BMW Serie 5, la nuova Alpina B5 Biturbo Touring ambisce al titolo di famigliare di produzione più veloce del mondo. Presentata all'ultimo Salone di Francoforte, dopo il debutto nei saloni tedeschi la vettura è ora in consegna anche alla clientela del Nord Europa, modelli con guida a destra per la Gran Bretagna compresi. Grazie all'utilizzo di un V8 sovralimentato da 608 Cv la station wagon proposta dalla rete continentale di concessionari del preparatore-costruttore tedesco raggiunge la velocità massima di 330 km/h. Con uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi questa vettura per famiglie ''sprintose'' è in grado di lasciare al palo numerose GT sportive a due posti.



Disponibile anche con carrozzeria berlina, mantiene la piena garanzia della Casa dell'Elica, pur presentando numerose modifiche sia estetiche, sia aerodinamiche, sia meccaniche rispetto al modello da cui deriva. Legato alla storica collaborazione tra i due brand, questo privilegio dura da oltre 50 e risale al 1964, quando appunto BMW decise di offrire la sua copertura sulle vetture modificate dal preparatore di Buchloe.



Proposta anche con carrozzeria berlina, la B5 presenta novità per quello che riguarda gli arredi interni, realizzati con materiali di particolare pregio. Il suo cuore è il V8 di 4,4 litri: deriva dal motore N63TU2 della BMW, modificato nella fluidodinamica per aumentarne potenza e coppia. Le turbine standard sono state poi sostituite con altre di sviluppo specifico, in grado di funzionare con pressioni di 1,4 bar.



Pistoni e bielle presentano specifiche Alpina. Nuovi anche gli intercooler. Il risultato è una coppia massima di ben 800 Nm, generata tra i 3.000 e i 5.000 giri e, appunto, una potenza di 608 Cv a 5.750 giri. La trazione integrale della vettura prevede in condizioni di aderenza normale l'invio del 90% della coppia alle ruote posteriori, per esaltare il piacere di guida. A richiesta è disponibile un differenziale posteriore a slittamento limitato di tipo meccanico. Altra novità del modello è l'asse posteriore sterzante. Modificate anche le sospensioni anteriori e il software di controllo dello sterzo ad assistenza elettrica. Le performance superiori hanno comportato la necessità di potenziare l'impianto frenante. Il cambio automatico a otto rapporti è stato rivisto (nuovo il convertitore di coppia), in collaborazione con la ZF. La vettura, realizzata in serie e venduta tramite la rete ufficiale del brand in Centro-Nord Europa, Asia, Medio Oriente e Australia, è stata sottoposta a lunghi test di affidabilità sulle strade più estreme, da quelle del Circolo Polare Artico alla californiana Valle della Morte. L'Alpina B5 Touring è proposta in Germania per l'esportazione (Italia compresa) a 96.891 euro più Iva, per la variante berlina sono richiesti 94.118 euro, sempre tasse escluse.