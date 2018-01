A salone Detroit Infiniti alza velo su nuova concept car

ROMA - Infiniti ha annunciato che presenterà una nuova concept car in occasione del prossimo North American International Auto Show di Detroit. Il prototipo anticipa una nuova generazione di veicoli e rappresenta la prima manifestazione di un nuovo linguaggio di design del brand.



''Mentre una nuova ondata di tecnologie inizia a prendere forma, la nostra concept car di Detroit annuncia una nuova generazione di Infiniti. Una filosofia di design nuova e straordinaria che dimostra l'arte di Infiniti nella nuova era dell'autonomia e delle trasmissioni innovative. A Detroit, accanto a Prototype 9, Infiniti mira a mostrare una nuova eleganza, che colpisce per la sua armonia e semplicità'' ha precisato Alfonso Albaisa, SVP Global Design. ''La nuova concept car Infiniti - ha aggiunto il direttore esecutivo del design, Karim Habib - traghetta la tradizionale architettura di una berlina al suo prossimo stadio di evoluzione. Un passaggio verso propulsori più intelligenti, più compatti e meno invasivi; siamo stati in grado di creare una sagoma alternativa dalle linee fluenti, dal carattere intrigante e dall' esperienza di guida ancor più coinvolgente. Con la sua cabina lunga, le proporzioni equilibrate e la stazza importante, questa concept annuncia una nuova era per i modelli Infiniti''.