La Filiale Porsche di Singapore presenta 5 Macan speciali

ROMA - Leggende rinate, all'insegna di questo motto la Filiale Porsche di Singapore ha presentato delle Macan speciali caratterizzate da carrozzerie che ricordano livree appartenute a grandi sportive del passato della Casa di Zuffenhausen, dalla 917 Martini Racing alla 956 Rothmans. Si tratta di cinque esemplari che rendono omaggio ad altrettante iconiche vetture che hanno caratterizzato la storia del Costruttore tedesco nel motorsport.



La Macan rossa ''Salzburg design'' numero 23 ricorda la 917 guidata da Herrmann e Attwood, protagonista della prima vittoria Porsche alla 24 Ore di Le Mans, un successo che interruppe l'allora predominio della Ford GT40 e che fu ripetuto nel 1971 dalla 917 blu, rossa e argento Martini Racing, guidata da Helmut Marko e Gijs Van Lennep, celebrata dalla Macan numero 22. Completamente rosa, la Pink Pig fu una 917 sperimentale lanciata nella mischia di Le Mans proprio nel 1971: fu capace di conquistare il tempo migliore nelle qualifiche. La macchina nasceva dalla combinazione di soluzioni trapiantate dalle 917 a coda corta e lunga ed era caratterizzata da un muso più corto e da una carrozzeria particolarmente larga, dipinta con l'indicazione dei tagli di carne dei maiali.



Altra livrea nel cuore degli appassionati del Cavallino tedesco è quella della 917 Gulf Oil guidata nel 1970 e nel 1971 da Wyer a Le Mans e, in seguito, protagonista con Steve McQueen dell'iconico film sulla corsa di durata più famosa al mondo.



Infine, in questo lotto di ''special'', spicca la Macan Rothmans, ispirata alla 956 che debuttò nel 1982 vincendo a Le Mans con Jacky Ickx e Derek Bell, dopo aver stabilito il record sul giro in 6'11''13, vettura che inizio una nuova era di successi per il Costruttore.