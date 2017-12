Infiniti prepara per Detroit una svolta decisa nel design

ROMA - Per la Infiniti, brand di lusso del gruppo Nissan, è all'orizzonte una svolta decisa in fatto di design. Il cambiamento sarà anticipato fra qualche giorno con la presentazione al Salone di Detroit di un concept car che detterà lo stile dei modelli futuri della gamma. Il prototipo, in passerella al North American International Auto Show (13-28 gennaio), ''rappresenta la prima manifestazione di un nuovo linguaggio di design del brand'', come anticipano dal quartier generale del brand, situato a Hong Kong. L'annuncio è stato accompagnato dalla diffusione di un'immagine di dettaglio del frontale del veicolo, visto dall'alto, e dalle dichiarazioni di Alfonso Albaisa, responsabile del design del marchio e da Karim Habib, direttore esecutivo design.



Per Albaisa, ''mentre una nuova ondata di tecnologie inizia a prendere forma, la nostra concept car di Detroit annuncia una generazione di Infiniti'' che ''mira a mostrare una nuova eleganza, che colpisce per la sua armonia e semplicità''. Habib, invece, ha aggiunto qualche piccola anticipazione: il ''concept car traghetta la tradizionale architettura di una berlina al suo prossimo stadio di evoluzione. Un passaggio verso propulsori più intelligenti, più compatti e meno invasivi; siamo stati in grado di creare una sagoma alternativa dalle linee fluenti, dal carattere intrigante e dall'esperienza di guida ancor più coinvolgente. Con la sua cabina lunga, le proporzioni equilibrate e la stazza importante, annuncia una nuova era per i modelli Infiniti''