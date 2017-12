Arriva X2, il suv dinamico e giovane che mancava a Bmw

ROMA- Il 2018 sarà, per il mondo Bmw, l'anno dell'arrivo di un modello che incontrerà certamente un grande successo, il nuovo suv X2. Collocata, com'è evidente, tra i noti X1 e X3, questa inedita proposta porterà infatti al debutto non solo una diversa utilizzazione della piattaforma UKL2 (la stessa di Mini Countryman) ma anche una 'svolta' nel design esterno. Bmw X2 è infatti un modello più contemporaneo, più vicino ai gusti del pubblico giovane, con un look più dinamico rispetto ad X1 grazie alla lunghezza ridotta pur conservando lo stesso passo. X2 è anche più basso di 7 cm nel confronto con il 'fratello' X1 ed è leggermente meno spazioso nel bagagliaio (-35 litri).



Chi lo ammirerà in 'prima mondiale' al North American International Auto Show (NAIAS) di Detroit apprezzerà soprattutto l'inedito frontale, con un trattamento modificato del tradizionale doppio rene Bmw e una presa d'aria inferiore che, per dimensioni e importanza, assume un valore caratterizzante che non si è mai visto prima in un modello della Casa di Monaco. La gamma di lancio comprenderà la versione X2 sDrive20i a due ruote motrici con cambio Steptronic a 7 rapporti, a cui si aggiungono gli X2 a trazione integrale e a gasolio xDrive20d e xDrive25d a trazione integrale, dotati di cambio automatico a 8 rapporti. Nel corso dell'anno arriveranno anche le varianti X2 sDrive1.8i con il 3 cilindri 1.5 e X2 xDrive20i a quattro ruote motrici. Previsti quattro allestimenti: SE, Sport, M Sport e M Sport X, questi ultimi due con assetto abbassato di 10 mm.