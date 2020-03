OKArnaud Leclerc alla guida della marca Alfa Romeo area EMEA

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Arnaud Leclerc, attualmente managing director di FCA UK & Ireland, è il nuovo responsabile della marca Alfa Romeo per l'area Europa, Middle East e Africa. Nella sua nuova posizione Leclerc risponderà a Pietro Gorlier, COO di Fiat Chrysler Automobiles, per la regione EMEA e a Tim Kuniskis, global head di Alfa Romeo. Con questa nomina Leclerc - che continuerà a mantenere la caica di MD FCA UK & Ireland - prende la posizione di Alberto Cavaggioni che lascia l'azienda.



Laureato alla università Dauphine di Parigi, Leclerc vanta una lunga esperienza all'interno del Gruppo PSA e, in precedenza, in Honda Europe. (ANSA)