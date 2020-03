Tommaso Volpe nuovo direttore attività sport globali Nissan

L'italiano Tommaso Volpe, attualmente responsabile delle attività sportive mondo e dei progetti 'performance' per il Giappone della marca Infiniti del Gruppo Nissan è stato nominato, in sostituzione di Mike Carcamo, direttore delle attività sportive auto globali di Nissan. Nella sua nuova posizione, che avrà effetto dal primo aprile, Volpe risponderà a Pierre Loing, direttore generale della divisione marketing mondo e degli sport automobilistici del Gruppo Nissan. Diplomato allo CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) e laureato in economia alla università di Napoli Federico II, Volpe ha iniziato il suo percorso professionale nel 2001 nella società di consulenza Kpmg e nel 2005 è passato alla Johnson & Johnson Italia diventandone direttore marketing. Nel 2008 Volpe è entrato in Ferrari come marketing manager e l'anno successivo si è traferito in Gran Bretagna per diventare responsabile marketing della Lotus. L'ingresso nel Gruppo Nissan risale al 2014, quando Volpe si è trasferito in Giappone per guidare le attività sportive Infiniti a livello mondiale, a cui nel 2017 si è aggiunta la responsabilità dei progetti 'performance' per il Giappone.