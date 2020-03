Pierre Jalady nominato nuovo direttore Mini per l'Europa

Pierre Jalady è entrato a far parte del management centrale di Bmw Group come direttore di Mini Europe. Jalady , win precedenza direttore di Mini France, riferisce nel suo nuovo ruolo a Bernd Koerber, vicepresidente senior e dall'aprile dello scorso anno responsabile globale della marca Mini. 47 anni, Jalady è laureato alla IEP di Grenoble e all'ESSEC. Nel 1997, è entrato in Hewlett Packard dove è stato successivamente responsabile commerciale europeo, e successivamente worldwide product manager (1998) e international program marketing manager (1999). Nel 2001, è entrato a far parte della Compagnie Française d'Assurance, dove è stato international marketing manager per poi passare nel 2006 in American Express come responsabile dei prodotti premium. Nel 2008 è stato nominato direttore marketing di American Express. Nel 2013 Jalady è entrato nel Gruppo Bmw come direttore marketing di Bmw France e dal 2017 era direttore di Mini in quel mercato.