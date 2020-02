Kevin Rice nuovo chief creative officer di Pininfarina SpA

Kevin Rice dal prossimo primo marzo 2020 entrerà a far parte di Pininfarina SpA come chief creative officer (CCO), riportando direttamente all'AD Silvio Pietro Angori. Rice, designer automobilistico di fama mondiale, sarà la guida creativa e strategica a livello di Gruppo per tutti gli aspetti del design - mobility, industrial & experience design, architecture - con responsabilità diretta della business unit di mobility design.



Laureato alla Coventry University, in Gran Bretagna, Rice (56 anni) lavora nel design automobilistico dal 1986. La sua carriera internazionale è iniziata come junior designer in Germania e poi in Italia. Successivamente ha lavorato per Mazda e Bmw, dove è stato responsabile di numerosi progetti. Ritornato in Mazda, per cinque anni ha diretto il design futuro della Casa di Hiroshima. La sua esperienza professionale è continuata in Cina assumendola la carica di vice president & global head of design di Chery International. Nel corso della sua carriera Rice ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Red Dot Award per la Mazda Mx5 nel 2016 e, con il suo team, il premio Best Concept Car of the Year del Motor Show di Ginevra del 2018. L'ingresso di Kevin in un team di creativi e progettisti con competenze di raro valore perpetua la strategia di lungo termine di Pininfarina, tesa a mantenere la propria posizione di preminenza mondiale nel design.