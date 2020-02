DS Italia, Matteo Montibeller è nuovo direttore marketing

Dallo scorso primo febbraio Matteo Montibeller assume l'incarico di direttore marketing DS Automobiles Italia con il compito di contribuire alla crescita e all'affermazione in Italia del brand DS, il marchio premium di Groupe PSA.



Nato a Milano, 37 anni, laureato con lode in General Management, Sales e Marketing presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Matteo Montibeller ha iniziato il suo percorso professionale nel mondo automotive nel 2007, all'interno della divisione Prodotto Mini del gruppo Bmw Italia.



In seguito è entrato nel gruppo FCA dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell'ambito marketing aftersales a livello Headquarter.



Dopo un'esperienza di tre anni in consulenza strategica è rientrato nel gruppo FCA all'interno della filiale svizzera, dove da ultimo ha assunto il ruolo di direttore Marketing Alfa Romeo e Jeep.



Nel suo nuovo incarico, Matteo Montibeller, avrà l'obiettivo di sostenere e accelerare il processo di affermazione del brand DS sul mercato italiano e di promuoverne il posizionamento premium, attraverso tutte le leve del marketing e della strategia commerciale.