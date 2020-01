Renault, Le Vot direttore Regioni, Commercio e Marketing

Da ieri Denis Le Vot è il nuovo Direttore Regioni, Commercio e Marketing del Gruppo Renault, oltre che membro del Comitato Esecutivo di Gruppo (CEG).



Riporterà a Clotilde Delbos, Direttore Generale ad interim.



Olivier Murguet ha deciso di lasciare l'azienda per perseguire i suoi progetti personali. "Ci tengo a ringraziare Olivier Murguet - ha commentato a proposito Clotilde Delbos - per tutto il lavoro che ha svolto nel Gruppo fin dal suo arrivo nel 1990. Ha permesso alle nostre marche di accrescere il loro valore in Europa, America Latina e in tutti i nostri Paesi. La sua esperienza e visione strategica hanno consentito di migliorare l'efficacia e la performance del Gruppo. L'arrivo di Denis Le Vot alla Direzione Regioni, Commercio e Marketing permetterà di continuare a rafforzare la nostra dimensione internazionale e la performance delle nostre marche. L'esperienza molto completa che ha acquisito in Renault e nell'Alleanza negli ultimi 30 anni costituisce un notevole vantaggio che si rivelerà prezioso per affrontare le sfide che ci attendono". Nato nel 1965, Denis Le Vot si è laureato presso l'École des mines di Parigi. Entra a far parte di Renault nel 1990 alla Direzione Commerciale nell'ambito della Direzione degli Affari Internazionali. Nel 1994, entra nella Direzione Post-Vendita, dove diventa responsabile del Servizio Sviluppo Prodotti Aftermarket.



Dopo essere stato nominato di volta in volta Direttore Post-Vendita di Renault Russia, Direttore Vendite in Belgio, Direttore Strategia & Marketing della Divisione Ricambi e Accessori nonché Direttore Marketing di Renault MAIS in Turchia, nel 2007 diventa Direttore Commerciale della regione Eurasia.



Nel 2011, è nominato Vicedirettore Generale di Renault in Russia e, a settembre 2013, diventa Direttore Commerciale per l'Europa G9. Il 1 Aprile 2016, Denis Le Vot diventa Direttore delle Operazioni della regione Eurasia. Il 23 Giugno 2016, diventa membro del Consiglio di Amministrazione di AVTOVAZ. Nel Gennaio 2018 è nominato Direttore Generale e Presidente del Comitato di Direzione di Nissan Nord America. Nel 2019, ad Aprile, Le Vot è poi stato nominato Direttore della Divisione Veicoli Commerciali, Alleanza e membro del Comitato di Direzione del Gruppo Renault.