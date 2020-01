Eric Pasquier nuovo Direttore Generale di Renault Italia

Dal primo marzo 2020, Eric Pasquier è il nuovo Direttore Generale di Renault Italia, in sostituzione di Xavier Martinet che lo scorso primo dicembre 2019 è stato nominato Direttore Marketing Mondo del Gruppo Renault.



Nella sua funzione, Eric Pasquier riporterà a Philippe Buros, Direttore delle Operazioni della Regione Europa. Eric Pasquier ha conseguito una laurea in Marketing (DESS) presso l'Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne.



Dopo una prima esperienza commerciale nella Rete Renault nel 1990, dal 1995 partecipa alla realizzazione dei primi siti Internet di Renault presso la Direzione Marketing dei Servizi.



Nel 2000, è nominato Direttore Marketing di Renault Giappone.



Nel 2002, entra a far parte di Caradisiac, come Direttore Generale Operativo, prima di rientrare all'interno del Gruppo Renault, nel 2006, in veste di Direttore Marketing di Renault Messico. Nel 2008, rientra in Francia come Direttore di filiale presso RRG Fresnes e successivamente, nel 2011, è nominato Direttore della Gamma Commerciale Global Access e poi delle gamme C e Veicoli Elettrici presso la Direzione Marketing Mondo di Renault. Nel 2014 è nominato Direttore Marketing della Regione Americhe, prima di assumere la Direzione Generale di Renault Messico, all'inizio del 2017. Dal 1° settembre 2018, Eric Pasquier era Direttore Marketing Francia all'interno della Direzione Commerciale Francia.