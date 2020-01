Asi: Tabacchino nuovo vicepresidente per i Giovani

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - E' Francesco Tabacchino il nuovo vicepresidente dei Giovani dell'Asi, l'Automotoclub storico italiano.



L'Asi e' una Federazione composta da 281 club e 46 club aderenti, che riunisce circa 250.000 appassionati di veicoli storici e rappresenta istituzionalmente il motorismo storico italiano presso tutti gli organismi nazionali ed internazionali competenti.



I veicoli certificati dall'Asi, in possesso del certificato di identità sono oltre 45.000, con un incremento annuo di circa 3.000 (suddivisi in auto, moto, veicoli commerciali, militari e macchine agricole).



"Sono molto contento di essere stato eletto e designato Vicepresidente della commissione giovani di ASI. Ringrazio il mio presidente di commissione Costanzo Truini per la fiducia che ha riposto in me. Rilanciare e rivalorizzare l'automotorismo storico soprattutto tra i millenials, e' uno degli obbiettivi che cercheremo di raggiungere in questi quattro anni di mandato",ha detto Francesco Tabacchino.



L'Asi promuove la conservazione ed il recupero di qualsiasi veicolo a motore che abbia compiuto vent'anni (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, veicoli militari, macchine agricole e industriali, veicoli commerciali, natanti e aeroplani), valorizzandone l'aspetto culturale.(ANSA).