Flotte, Martorelli confermato presidente Top Thousand

L'Osservatorio sulla mobilità aziendale Top Thousand ha confermato per il 2020 alla presidenza Gianfranco Martorelli, Fleet & Mobility Manager dell'azienda di telecomunicazioni WindTre.



Il rinnovo al vertice dell'Osservatorio, composto da Fleet e Mobility Manager di aziende nazionali e multinazionali attive in Italia (per una flotta complessiva di oltre 80mila veicoli), è arrivato al termine dell'assemblea riunitasi a Roma che si è soffermata sulle prossime sfide che attendono il mondo della mobilità in generale e quella aziendale in particolare.



L'assemblea ha anche salutato il nuovo ingresso nel consiglio direttivo di Federico Antonio Di Paola, Facility & Fleet Manager di Engineering Ingegneria Informatica SpA.



''L'anno appena trascorso ci ha visti impegnati su diversi fronti - ha evidenziato Gianfranco Martorelli - non ultimo, nell'interlocuzione con Istituzioni e altre Associazioni di categoria per scongiurare la stangata sulle auto aziendali inizialmente prevista in Manovra e poi successivamente alleggerita e più centrata sulla promozione delle alimentazioni alternative. Resta ancora molto da fare per eliminare dalla testa del decisore l'equazione auto aziendale uguale privilegio.



L'auto aziendale è uno strumento di lavoro essenziale per la mobilità e produttività delle imprese, come nel resto d'Europa.



Manca oggi una strategia globale delle amministrazioni centrali e locali sui temi della mobilità e così assistiamo inermi a drastiche e inefficaci misure di stop alla circolazione anche per i veicoli diesel di ultima generazione, con emissioni prossime allo zero, che non producono benefici concreti per l'ambiente, ma creano enormi disagi anche per la mobilità delle imprese''.